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Futbolda kızların milli mesaisi

17 Yaş Altı Milli Kız Futbol Takımı'nın 25 ve 27 Ocak'ta Rusya ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

Futbolda kızların milli mesaisi

17 Yaş Altı Milli Kız Futbol Takımı'nın 25 ve 27 Ocak'ta Rusya ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.

14 Ocak 2017 Cumartesi 11:47
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Futbolda kızların milli mesaisi

17 Yaş Altı Milli Kız Futbol Takımı'nın 25 ve 27 Ocak'ta Rusya ile Antalya'da yapacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, aday kadroya davet edilen oyuncular 22 Ocak Pazar günü Belek'te toplanacak.

Teknik direktör Necla Güngör Kırağası yönetimindeki milli takımın aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Senem Pınar Özer, Elif Keskin (Beşiktaş), Sude Nur Sözüdoğru, Rabia İşki (Horozkentspor), Aze Sude Sayan (Dudulluspor), Sena Karakaya (Konya İdmanyurdu), Cansu Gürel (Konak Belediyespor), İrem Yılmaz (Gülizar Hasan Yılmaz Lisesi), Büşra Kuru (Hoffenheim), Aysu Kidik (Bochum), Dilan Bora, Rabia Nur Yılmaz, İlayda Ekmekçi, Birsen Bozbal (Fomget Gençlikspor), Dilara Lüpges (Borussia Mönchengladbach), Melişah Sultan Karaçubuk (Bayern Münih), Miray Işık (Fleensburg), Şehriban Dülek (Pendik Çamlıkspor), Selis Demirci (Soma Zaferspor), Seval Çakan (Essen 1968), Shirin Fırat (Grasshoppers), Selin Arslan (Union Berlin), Melike Öztürk (İncirlioba Belediyespor), Ece Tekmen (Kocaeli HARB-İŞ Spor)

AA

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