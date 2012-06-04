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Futbolda 2011-2012 sezonu tescil edildi

TFF yönetim kurulu, Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. Lig, Spor Toto 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve A2 Ligi'nin tesciline karar verdi.

Futbolda 2011-2012 sezonu tescil edildi

TFF yönetim kurulu, Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. Lig, Spor Toto 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve A2 Ligi'nin tesciline karar verdi.

04 Haziran 2012 Pazartesi 08:56
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Futbolda 2011-2012 sezonu tescil edildi

     Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda 2011-2012 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. Lig, Spor Toto 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve A2 Ligi müsabaka sonuçlarının, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 8. Maddesi hükmü saklı kalmak üzere, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlen puan cetvellerine göre Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. maddesi hükmü gereğince tesciline karar verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Final Grup Şampiyonu Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmasına, Spor Toto Süper Final Grubu ikincisi Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundan katılmasına, Spor Toto Süper Final Grubu 3'üncüsü Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundan itibaren katılmasına, Spor Toto Süper Final Grubu 4'üncüsü Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundan katılmasına, Ziraat Türkiye Kupası finalisti Bursaspor'un UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan katılmasına karar verildiği bildirildi.

TFF yönetim kurulunun aldığı diğer kararlar ise şöyle:

''Spor Toto Süper Lig'de 16, 17, ve 18. sıraları alan Samsunspor, Manisaspor ve Ankaragücü takımlarının Bank Asya 1.Lig'e düşürülmelerine, 

Bank Asya 1.Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sırayı alan Akhisar Belediyespor ve Elazığspor ile oynanan yükselme müsabakaları sonucunda, Kasımpaşa'nın Spor Toto Süper Lige yükseltilmelerine, 

Bank Asya 1.Lig müsabakaları sonucunda 16, 17. ve 18. sıraları alan Giresunspor, Sakaryaspor, İstanbul Güngörenspor takımlarının Spor Toto 2. Lig'e düşürülmelerine, 

Spor Toto 2.Lig müsabakaları sonunda gruplarında 1. sırayı alan Beyaz Grup'ta Şanlıurfaspor, Kırmızı Grup'ta 1461 Trabzon takımlarının ve play-off müsabakaları sonunda ise Fethiyespor-Adana Demirspor takımının Bank Asya 1.Lig'e yükseltilmelerine, 

Spor Toto 2.Lig müsabakaları sonunda gruplarında 15, 16, ve 17. sıraları alan Beyaz Grup'ta Diyarbakırspor, Çorumspor, Kocaelispor, Kırmızı Grup'ta ise Altınordu, Adıyamanspor, Mardinspor takımlarının Spor Toto 3. Lig'e düşürülmelerine,

Spor Toto 3.Lig müsabakaları sonunda gruplarını şampiyon olarak tamamlayan 1. Grup'ta İnegölspor, 2. Grup'ta Nazilli Belediyespor, 3. Grup'ta Hatayspor ve play-off müsabakaları sonucunda Bayrampaşa, Kahramanmaraşspor ve Tarsus İdmanyurdu takımlarının 2. Lig'e yükseltilmelerine, 

Spor Toto 3. Lig müsabakaları sonunda gruplarında 16, 17, 18 ve 19. sıraları alan 1. Grup'ta MKE Kırıkkalespor, Lüleburgazspor, Keçiören Sportif A.Ş., Akçaabat Sebatspor, 2. Grup'ta Karsspor, Küçükçekmecespor A.Ş., Kepez Belediyespor, Erganispor 3. Grup'ta Diyarbakır Kayapınar Belediyespor, Afyonkarahisarspor, Araklıspor, Çarşambaspor takımlarının Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine, 

Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda guruplarında ilk sıraları alan Bergama Belediyespor (İzmir), Çorum Belediyespor (Çorum), Derince Belediyespor (Kocaeli), Emrespor (Isparta), Fatih Karagümrükspor (İstanbul), Kayseri Şekerspor (Kayseri), Kahramanmaraş Belediyespor (Kahramanmaraş), Silivrispor (İstanbul), Refahiyespor (Erzincan) takımlarının Spor Toto 3.Lig'e yükseltilmelerine, 

TFF tarafından yapılacak incelemeler sonucunda profesyonel ligde mücadele etme kriterlerine sahip olmadıkları anlaşılanların lige iştirak ettirilmemelerine, söz konusu kulüplerin TFF Statüsü hükümleri gereğince kendiliğinden üye sıfatı kazandıkları dikkate alınarak üyelik işlemlerini tamamlamaları amacı ile ilgili kulüplere yazı yazılarak TFF Statüsü'nün 11. maddesinin 2. fıkrasındaki üyelik belgelerinin istenmesine ve tescil ücreti ile yıllık aidatları ödemelerine, A2 Ligi şampiyonu olarak Kartalspor'un tesciline karar verildi.''

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 00:56
Anahtar Kelimeler:
TFF
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