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Futbolda 2. devre başlıyor

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci devre, 17. hafta maçlarıyla başlayacak.

Futbolda 2. devre başlıyor

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci devre, 17. hafta maçlarıyla başlayacak.

13 Ocak 2017 Cuma 10:14
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Futbolda 2. devre başlıyor

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci devre, 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto 2 ve 3. Liglerde ise ikinci yarının ilk hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Arena)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Stadı TFF tarafından henüz açıklanmadı)

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

TFF 1. Lig 

Yarın:

13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor (Malatya İnönü)

16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor (Elazığ Atatürk)

18.30 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

15 Ocak Pazar:

13.00 Bandırmaspor-Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Göztepe-Denizlispor (Bornova)

14.30 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)

18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu (5 Ocak Fatih Terim)

16 Ocak Pazartesi:

18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Giresun Atatürk)

Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

15 Ocak Pazar:

13.00 Ofspor-Anadolu Üsküdar 1908 (Of İlçe)

13.00 Sivas Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

13.00 Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.30 Fatih Karagümrük-Fethiyespor (Vefa)

13.30 Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

13.30 Hacettepe-Nazilli Belediyespor (Cebeci)

13.30 Kocaeli Birlikspor-Zonguldak Kömürspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Bucaspor-Keçiörengücü (Yeni Buca)

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 İnegölspor-Menemen Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.30 Kırklarelispor-Tuzlaspor (Kırklareli Atatürk)

13.30 Karşıyaka-BUGSAŞ Spor (İzmir Atatürk)

15 Ocak Pazar:

13.00 Hatayspor-Kayseri Erciyesspor (Antakya Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-1461 Trabzon (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Tokatspor-Etimesgut Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Niğde Belediyespor-Eyüpspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Sarıyer-Kastamonu 1966 (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Aydınspor 1923-MKE Ankaragücü (Adnan Menderes)

Spor Toto 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Altay (Erzincan 13 Şubat)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Kızılcabölükspor (15 Temmuz)

15 Ocak Pazar:

12.00 Cizrespor-Karacabey Birlikspor (Cizre İlçe)

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Manavgatspor (Van Atatürk)

13.00 Erzin Belediyespor-Kütahyaspor (Erzin İlçe)

13.30 Beylerbeyi-Çorum Belediyespor (Stadı TFF tarafından henüz açıklanmadı)

13.30 Ankara Demirspor-Bayburt Grup Özel İdare (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Tekirdağspor-Kocaelispor (Namık Kemal)

13.30 Gölcükspor-Kartalspor (Gölcük)

2. Grup

15 Ocak Pazar:

13.00 Çatalcaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Ziya Altınoğlu)

13.00 Batman Petrolspor-Kırıkhanspor (Batman 16 Mayıs)

13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Yomraspor (Kırıkkale Başpınar)

13.30 Kemerspor 2003-Dersimspor (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Silivrispor-Düzcespor (Silivri)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Mümin Özkasap)

13.30 Dardanelspor-Erbaaspor (Çanakkale 18 Mart)

13.30 Yeşil Bursa-Pazarspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.30 Derincespor-Tire 1922 (İzmit İsmetpaşa)

3. Grup

15 Ocak Pazar:

13.00 12 Bingölspor-Orhangazispor (Bingöl Şehir)

13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Afjet Afyonspor-Elaziz Belediyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Diyarbekirspor (Tarsus İlçe)

13.30 Muğlaspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor(Muğla Atatürk)

13.30 Bayrampaşa-Orduspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Maltepespor-Darıca Gençlerbirliği (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Ankara Adliyespor-Sakaryaspor (Ankara OSTİM)

13.30 Bergama Belediyespor-Payasspor (Bergama 14 Eylül)

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