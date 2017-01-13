Futbolda 2. devre başlıyor

Futbolda Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig'de ikinci devre, 17. hafta maçlarıyla başlayacak. Spor Toto 2 ve 3. Liglerde ise ikinci yarının ilk hafta maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, profesyonel liglerde haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

20.00 Bursaspor-Trabzonspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

Yarın:

13.30 Kardemir Karabükspor-Akhisar Belediyespor (Dr. Necmettin Şeyhoğlu)

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Okulları Arena)

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor (3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray (Konya Büyükşehir Belediye)

15 Ocak Pazar:

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor (Stadı TFF tarafından henüz açıklanmadı)

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor (Ülker)

16 Ocak Pazartesi:

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş (Osmanlı)

TFF 1. Lig

Yarın:

13.00 Ümraniyespor-Balıkesirspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

13.00 Evkur Yeni Malatyaspor-Sivasspor (Malatya İnönü)

16.00 Elazığspor-Şanlıurfaspor (Elazığ Atatürk)

18.30 Manisaspor-Boluspor (Manisa 19 Mayıs)

15 Ocak Pazar:

13.00 Bandırmaspor-Samsunspor (Bandırma 17 Eylül)

13.00 Göztepe-Denizlispor (Bornova)

14.30 Eskişehirspor-Altınordu (Yeni Eskişehir)

18.30 Adana Demirspor-Mersin İdmanyurdu (5 Ocak Fatih Terim)

16 Ocak Pazartesi:

18.30 Giresunspor-Büyükşehir Gaziantepspor (Giresun Atatürk)

Spor Toto 2. Lig

Beyaz Grup

15 Ocak Pazar:

13.00 Ofspor-Anadolu Üsküdar 1908 (Of İlçe)

13.00 Sivas Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor (Sivas Muhsin Yazıcıoğlu)

13.00 Kahramanmaraşspor-Konya Anadolu Selçukspor (Kahramanmaraş 12 Şubat)

13.00 Amed Sportif Faaliyetler-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Seyrantepe Spor Kompleksi)

13.30 Fatih Karagümrük-Fethiyespor (Vefa)

13.30 Pendikspor-İstanbulspor (Pendik)

13.30 Hacettepe-Nazilli Belediyespor (Cebeci)

13.30 Kocaeli Birlikspor-Zonguldak Kömürspor (Kocaeli Alparslan Türkeş)

13.30 Bucaspor-Keçiörengücü (Yeni Buca)

Kırmızı Grup

Yarın:

13.30 İnegölspor-Menemen Belediyespor (İnegöl İlçe)

13.30 Kırklarelispor-Tuzlaspor (Kırklareli Atatürk)

13.30 Karşıyaka-BUGSAŞ Spor (İzmir Atatürk)

15 Ocak Pazar:

13.00 Hatayspor-Kayseri Erciyesspor (Antakya Atatürk)

13.00 Gümüşhanespor-1461 Trabzon (Gümüşhane Yenişehir)

13.30 Tokatspor-Etimesgut Belediyespor (Tokat Gaziosmanpaşa)

13.30 Niğde Belediyespor-Eyüpspor (Niğde 5 Şubat)

13.30 Sarıyer-Kastamonu 1966 (Yusuf Ziya Öniş)

13.30 Aydınspor 1923-MKE Ankaragücü (Adnan Menderes)

Spor Toto 3. Lig

1. Grup

Yarın:

13.00 Anagold 24 Erzincanspor-Altay (Erzincan 13 Şubat)

13.30 Sancaktepe Belediyespor-Kızılcabölükspor (15 Temmuz)

15 Ocak Pazar:

12.00 Cizrespor-Karacabey Birlikspor (Cizre İlçe)

13.00 Van Büyükşehir Belediyespor-Manavgatspor (Van Atatürk)

13.00 Erzin Belediyespor-Kütahyaspor (Erzin İlçe)

13.30 Beylerbeyi-Çorum Belediyespor (Stadı TFF tarafından henüz açıklanmadı)

13.30 Ankara Demirspor-Bayburt Grup Özel İdare (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Tekirdağspor-Kocaelispor (Namık Kemal)

13.30 Gölcükspor-Kartalspor (Gölcük)

2. Grup

15 Ocak Pazar:

13.00 Çatalcaspor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor (Ziya Altınoğlu)

13.00 Batman Petrolspor-Kırıkhanspor (Batman 16 Mayıs)

13.30 Türk Metal Kırıkkalespor-Yomraspor (Kırıkkale Başpınar)

13.30 Kemerspor 2003-Dersimspor (Dr. Fehmi Öncel)

13.30 Silivrispor-Düzcespor (Silivri)

13.30 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Halide Edip Adıvarspor (Mümin Özkasap)

13.30 Dardanelspor-Erbaaspor (Çanakkale 18 Mart)

13.30 Yeşil Bursa-Pazarspor (Minareli Çavuş Spor Tesisleri)

13.30 Derincespor-Tire 1922 (İzmit İsmetpaşa)

3. Grup

15 Ocak Pazar:

13.00 12 Bingölspor-Orhangazispor (Bingöl Şehir)

13.00 Baysal İnşaat Düzyurtspor-Sultanbeyli Belediyespor (Ahmet Suat Özyazıcı)

13.30 Afjet Afyonspor-Elaziz Belediyespor (Afyonkarahisar Yeni Şehir)

13.30 Tarsus İdmanyurdu-Diyarbekirspor (Tarsus İlçe)

13.30 Muğlaspor-Denizli Büyükşehir Belediyespor(Muğla Atatürk)

13.30 Bayrampaşa-Orduspor (Bayrampaşa Çetin Emeç)

13.30 Maltepespor-Darıca Gençlerbirliği (Maltepe Hasan Polat)

13.30 Ankara Adliyespor-Sakaryaspor (Ankara OSTİM)

13.30 Bergama Belediyespor-Payasspor (Bergama 14 Eylül)