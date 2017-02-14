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"Futbolcularımıza ve hocamıza güveniyoruz"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor mağlubiyetlerinden ders çıkararak, yoluna devam edeceğini söyledi.

"Futbolcularımıza ve hocamıza güveniyoruz"

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Çebi, siyah-beyazlı takımın Fenerbahçe ve Kardemir Karabükspor mağlubiyetlerinden ders çıkararak, yoluna devam edeceğini söyledi.

14 Şubat 2017 Salı 14:34
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"Futbolcularımıza ve hocamıza güveniyoruz"

Kartal'daki 81. Kartal Yuvası Mağazası'nın açılış töreninde, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur Çebi, ligin bir maraton olduğunu belirterek, "Ligler uzun soluklu, 35-40 maç oynanıyor. Zaman içinde performans ve motivasyonların düştüğü zamanlar olacaktır. Son iki haftada bunu yaşadık. Futbolda bu tür iniş çıkışlar vardır. Ben ve camiamız, futbolcularımıza ve hocamıza güveniyoruz. Mağlubiyetlerin etkisinde kalmayıp, ders çıkararak yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Çebi, mahkeme kararı doğrultusunda son seçimi geçersiz sayılan divan kurulunun olağan toplantı çağrısı yapması ile ilgili olarak da konuştu. Divan kurulunun yapacağı ilk toplantının seçimli olması gerektiğini aktaran Ahmet Nur Çebi, "Divan kurulu üyelerimizden birkaçı son seçime itirazda bulundu. Mahkemeye yapılan müracaat sonucu yargı bu seçimi iptal etti. Bunun neticesinde divan kurulunun yapacağı ilk toplantının seçimli olması zorunludur. Hukukun ve tüzüğün emirlerini yerine getirmek Beşiktaş'ın asli vazifesidir. Biz mahkeme kararlarını ve tüzüğü önümüze aldık, o doğrultuda hareket edeceğiz. Bunun aksine bir durum söz konusu değildir." yorumunda bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
KartalBeşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Ahmet Nur ÇebiLigSpor
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