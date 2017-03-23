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Futbolculara 'ağrı kesici' uyarısı

FIFA'nın eski sağlık kurulu başkanı Prof. Dvorak, futbolcuların karşılaşma sırasında ağrı kesici ilaçlar kullanmayı alışkanlık haline getirmesinin hayati tehlikeye yol açabileceğini söyledi.

Futbolculara 'ağrı kesici' uyarısı

FIFA'nın eski sağlık kurulu başkanı Prof. Dvorak, futbolcuların karşılaşma sırasında ağrı kesici ilaçlar kullanmayı alışkanlık haline getirmesinin hayati tehlikeye yol açabileceğini söyledi.

23 Mart 2017 Perşembe 11:08
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Futbolculara 'ağrı kesici' uyarısı

ANKARA

FIFA'nın eski sağlık kurulu başkanı Prof. Jiri Dvorak, futbolcuların karşılaşma sırasında ağrı kesici ilaçlar kullanmayı alışkanlık haline getirmesinin hayati tehlikeye yol açabileceğini söyledi.

İngiliz basınına konuşan Dvorak, 1998 ile 2014 yılları arasında FIFA organizasyonlarına katılan futbolcuların sağlık kayıtlarını incelediğini ve son üç Dünya Kupası'nda mücadele eden futbolcuların yüzde 50'sinin düzenli olarak ağrı kesici kullandığını açıkladı.

Bu durumun futbolcuların sağlığını olumsuz yönde etkilediğini vurgulayan Prof. Dvorak, "Sürekli ağrı kesici kullanma durumu, özellikle genç oyuncular arasında moda oldu. Maç sırasında ağrı kesici almak, futbolda artık kültürel bir durum. Ama son derece yanlış." diye konuştu.

Dvorak, futbolcuların yaptıkları hatanın farkında olmadığını vurgulayarak, "İlaçlar yanlış kullanılıyor. Bu yüzden alarma geçmemiz gerek. Bazı kulüpler de başarıyı, futbolcunun sağlık durumundan daha ön planda tutarak bu durumun yaşanmasında pay sahibi oluyor." ifadelerini kullandı.

Bu konuda daha önce FIFA'yı da uyardığını kaydeden Prof. Dvorak, "İlaçların uzun bir dönem boyunca yanlış kullanımı, hayati tehlikeye yol açabilecek durumlar yaşanmasına sebep olur. Futbolculara bu konuda dikkatli olmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Ağrı kesicilerin zararsız olduğunu düşünebilir ve sürekli kullanabilirsiniz. Ama vücudunuzda çok büyük yan etkilere yol açar." değerlendirmesinde bulundu.

AA

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