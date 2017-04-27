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Futbolcular değişimi yakaladı

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu, "Futbolcular değişimi yakaladı ve ardından alınan 2 galibiyet var." dedi.

Futbolcular değişimi yakaladı

Osmanlıspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu, "Futbolcular değişimi yakaladı ve ardından alınan 2 galibiyet var." dedi.

27 Nisan 2017 Perşembe 14:50
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Futbolcular değişimi yakaladı

ANKARA

Spor Toto Süper Lig'in son iki haftasında kazanan Osmanlıspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu, ligde kalan bölümde galibiyetleri sürdürmek istediklerini belirtti. 

Hamzaoğlu, Atiker Konyaspor maçı hazırlıkları kapsamında yaptıkları antrenman öncesinde, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Takımın, kendi oyun anlayışına kısa zamanda adaptasyon sağladığını dile getiren Hamzaoğlu, "Futbolcular değişimi yakaladı ve ardından alınan 2 galibiyet var." dedi.

İyi bir kadroya sahip olduklarını vurgulayan Hamzaoğlu, "Bana göre iyi oynadığımız maçlarda hak ettiğimiz 2 galibiyet aldık. İnşallah bunun üstüne koyarak devam etmeye çalışacağız." diye konuştu.

Atiker Konyaspor maçıyla birlikte takımın yanında sahada olacağını hatırlatan Hamzaoğlu, şunları söyledi:

"Benim cezam da bitti. İlk maçıma çıkacağım. Ben de heyecanlıyım. İyi bir takım olan Atiker Konyaspor ile oynayacağız. Performansları ortada. Biz de iyi bir takım olduğumuzu unutmayacağız. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Rakibimiz futbol oynamaya çalışan bir takım. Tıpkı Aytemiz Alanyaspor gibi. Bu maç da bizim için zor geçti. Bizim bundan sonra futbolumuzu geliştirmekten başka bir derdimiz yok. Eksik yanlarımızı da tamamlamak amacındayız." 

"Önümüzdeki yılın planlamasını yapıyoruz"

Hamza Hamzaoğlu, gelecek yıl için takımla ilgili planları da yaptıklarını ifade etti.

Tamamen kalan son 6 maça odaklandıklarını aktaran Hamzaoğlu, "Alınacak puanlar ve katedilecek mesafe var. Alabildiğimiz kadar fazla puan toplayıp ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz. Tabii ki önümüzdeki yılın planlamasını da bu arada yapıyoruz. Benim düşüncem çok fazla değişikliğe gitmeden mevcut oyuncularımızla beraber önümüzdeki sene de devam etmek. Eksik yanları tamamlayıp zayıf yanlarımızı güçlendirerek, çok fazla kurcalamadan istikrarlı bir şekilde çıkışımızı sürdürmek." şeklinde konuştu. 

Prochazka: Son 2 galibiyet moral oldu

Osmanlıspor'un Çek stoperi Vaclav Prochazka ise yaptığı açıklamada, "Ligin ikinci yarısına çok iyi başlayamadık. Sadece bir maç kazanabildik. Son 2 haftada aldığımız galibiyetler bize moral oldu." dedi.

Hamzaoğlu'nun gelişiyle takımın ataklarının defanstan başladığına dikkati çeken Prochazka, "Bekler ve stoperler hücuma bu şekilde katkı yapmaya başladı." ifadesini kullandı.

Numan Çürüksu ile iyi bir ikili oluşturduklarını anlatan Prochazka, "Numan ile birçok maç yaptık. Bundan dolayı Numan ile iyi bir iletişimimiz oldu. Bizim için beraber oynamak kolay oldu. Oynadığım için mutluyum." diye konuştu.

Gaziantepsporlu Frantisek Rajtoral'ın intiharı ile ilgili olarak da Prochazka, "Çok üzgünüm. 2 günlük iznimde Çekya'da bulunurken haberi aldım. Kelimenin tam anlamıyla yıkıldık. Rajtoral kendisi çok mutlu ve neşeli bir insandı. Kimse onun kafasındaki bu problemleri dışarıdan göremedi. İnşallah yattığı yerde iyi uyur." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Anahtar Kelimeler:
OsmanlısporTeknik DirektörHamzaoğlu
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