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Futbolcu Ozan Tufan'a kaçakçılıktan gözaltı

Lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında futbolcu Ozan Tufan'ın da bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Futbolcu Ozan Tufan'a kaçakçılıktan gözaltı

Lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine yönelik soruşturma kapsamında, aralarında futbolcu Ozan Tufan'ın da bulunduğu 46 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

23 Mayıs 2017 Salı 11:54
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Futbolcu Ozan Tufan'a kaçakçılıktan gözaltı

İSTANBUL

İstanbul'da, lüks araçların yasa dışı yollarla yurda getirilmesine yönelik soruşturma kapsamında, Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da aralarında bulunduğu bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca lüks araçların yurt dışından yasa dışı yollarla Türkiye'ye getirilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 46 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin yakalanması için belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aralarında Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan'ın da bulunduğu bazı şüphelilerin yakalandığı operasyonun sürdüğü bildirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Ozan TufanFutbolcu
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