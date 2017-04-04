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Futbolcu Erkan Zengin'in acı günü

Eskişehirsporlu futbolcu Erkan Zengin'in İsveç'te 87 yaşında vefat eden dedesi Mustafa Zengin, Konya'nın Kulu ilçesinde toprağa verildi.

Futbolcu Erkan Zengin'in acı günü

Eskişehirsporlu futbolcu Erkan Zengin'in İsveç'te 87 yaşında vefat eden dedesi Mustafa Zengin, Konya'nın Kulu ilçesinde toprağa verildi.

04 Nisan 2017 Salı 16:18
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Futbolcu Erkan Zengin'in acı günü

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un takım kaptanı Erkan Zengin'in İsveç'te 87 yaşında vefat eden dedesi Mustafa Zengin, Konya'nın Kulu ilçesinde defnedildi.

Mustafa Zengin'in cenazesi, Kulu Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene katılan futbolcu Erkan Zengin ve babası Yılmaz Zengin, Karapınar Mahallesi'ndeki evde taziyeleri kabul etti.

Törene, Erkan Zengin'in futbolcu arkadaşları Tarık Çamdal, Uğur İnceman ve Serdar Özkan da katıldı. Eskişehirspor Kulübü yönetim kurulu, teknik direktör Mustafa Denizli ve futbolcular da cenaze törenine çelenk gönderdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
TFF 1. LigErkan ZenginEskişehirsporKulu ilçesi
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