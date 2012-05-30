Futbol şöleni başlıyor

Avrupa kıtasının en iyi 16 ulusal takımını karşı karşıya getirecek 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası, 8 Haziran-1 Temmuz arasında Polonya ile Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenecek.



UEFA'nın belirlediği kriterler dahilinde 4 yılda bir organize edilen ve bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan turnuva, açılış töreninin ardından Polonya ile Yunanistan milli takımlarının Varşova'daki National Stadium'da yapacakları maçla start alacak.

Turnuvada 16 takım dörtlü gruplar halinde mücadele edecek ve gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar çeyrek final vizesini alacak.

Çeyrek Finaller Yarı Finaller Final



21 Haziran Varşova

A Grubu Birincisi

B Grubu İkincisi

27 Haziran Donetsk

22 Haziran Gdansk

B Grubu Birincisi

A Grubu İkincisi

1 Temmuz Kiev

23 Haziran Donetsk

C Grubu Birincisi

D Grubu İkincisi

28 Haziran Varşova

24 Haziran Kiev

D Grubu Birincisi

C Grubu İkincisi