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Futbol dünyasından ramazan mesajı

Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri ramazan ayını sosyal medya hesaplarından kutladı.

Futbol dünyasından ramazan mesajı

Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri ramazan ayını sosyal medya hesaplarından kutladı.

27 Mayıs 2017 Cumartesi 14:45
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Futbol dünyasından ramazan mesajı

Avrupa futbolunun önde gelen kulüpleri ramazan ayını sosyal medya hesaplarından kutladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil'in görüntülü mesajıyla takipçilerinin ramazan ayını tebrik etti. 28 yaşındaki Mesut, "Bütün Müslüman taraftarlara mutlu ramazanlar" ifadesini kullandı.

İngiliz kulüpleri Manchester City ve Manchester United, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda, dünyadaki tüm Müslüman taraftarlarına "Ramazan ayınız mübarek olsun." dileğinde bulundu.

İspanya Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan, "Ramazan hoşluktur, berekettir, sabırdır. Hoş geldin 11 ayın sultanı." mesajıyla ramazan ayını karşılarken, Çin Futbol Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian'ı çalıştıran eski İtalyan futbolcu Fabio Cannavaro da "Bütün Müslüman arkadaşlarımın ramazanı mübarek olsun" ifadesiyle takipçilerini kutladı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Avrupa FutboluFutbol DünyasıRamazan MesajıMesut ÖzilRamazan AyıManchester CityManchester UnitedArda Turan
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