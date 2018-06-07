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Futbol dünyası bu kadını konuşuyor

Adı Lorrein Bruijn. Hollandalı, genç ve güzel. Lakabı "Futbolun rüya kadını"... (Dream Woman)

Futbol dünyası bu kadını konuşuyor

Adı Lorrein Bruijn. Hollandalı, genç ve güzel. Lakabı "Futbolun rüya kadını"... (Dream Woman)

07 Haziran 2018 Perşembe 12:05
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Futbol dünyası bu kadını konuşuyor

Doğaüstü bir yeteneğe sahip olduğu iddaa edilen Holladalı genç kadın, geçtiğimiz günlerde oynanan Real MadridLiverpool Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi, yayınladığı videoyla spor dünyasını şaşkına çevirdi. 

Ne Mohammad Salah

Ne Cristiano Ronaldo

Lorreine ne dediyse o oldu. 

Maçın skorunu, maçta yaşanacak bir takım olayları ve kimin şampiyon olacağı ile ilgili yaptığı tahminlerin tamamı doğru çıkanca tüm dünyada merak konusu oldu ve “Futbolun rüya kadını” lakabını aldı.

Dünyanın en ünlü futbol otoriterini bile şaşkına çeviren Loren'in sırrı rüyalarında gizli...

Ahtapot Paul, Papağan Mani, Kör kedi Akiles ve şimdi de Rüya Kadın Lorreine.

Ailesi Lorrenie’nin altıncı hislerinin çok kuvetli olduğunu ve onun çok özel bir insan olduğunu söylüyorlar. Kendisinin zaman zaman uykusunda konuştuğunu. Özellikle çocukken  rüyasında birileriyle  iletişim kurduğunu bildiklerini söylediler. Ancak son günlerde futbol ile ilgili gördüğü rüyalar ve sonrasında  yaşananlarla ilgili  çok şaşkın olduklarını eklediler. 

Öte yandan rüyasında gördüğü her şey doğru çıkan Rüya Kadının  yakında başlayacak dünya kupası şampiyonası ile ilgili tahminde bulunup bulunmayacağı şimdiden büyük merak konusu.

Anahtar Kelimeler:
Lorrein BruijnFutbol DünyasıReal MadridLiverpool Şampiyonlar Ligi
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