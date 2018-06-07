Futbol dünyası bu kadını konuşuyor

Doğaüstü bir yeteneğe sahip olduğu iddaa edilen Holladalı genç kadın, geçtiğimiz günlerde oynanan Real Madrid – Liverpool Şampiyonlar Ligi final maçı öncesi, yayınladığı videoyla spor dünyasını şaşkına çevirdi.

Ne Mohammad Salah

Ne Cristiano Ronaldo

Lorreine ne dediyse o oldu.

Maçın skorunu, maçta yaşanacak bir takım olayları ve kimin şampiyon olacağı ile ilgili yaptığı tahminlerin tamamı doğru çıkanca tüm dünyada merak konusu oldu ve “Futbolun rüya kadını” lakabını aldı.

Dünyanın en ünlü futbol otoriterini bile şaşkına çeviren Loren'in sırrı rüyalarında gizli...

Ahtapot Paul, Papağan Mani, Kör kedi Akiles ve şimdi de Rüya Kadın Lorreine.

Ailesi Lorrenie’nin altıncı hislerinin çok kuvetli olduğunu ve onun çok özel bir insan olduğunu söylüyorlar. Kendisinin zaman zaman uykusunda konuştuğunu. Özellikle çocukken rüyasında birileriyle iletişim kurduğunu bildiklerini söylediler. Ancak son günlerde futbol ile ilgili gördüğü rüyalar ve sonrasında yaşananlarla ilgili çok şaşkın olduklarını eklediler.

Öte yandan rüyasında gördüğü her şey doğru çıkan Rüya Kadının yakında başlayacak dünya kupası şampiyonası ile ilgili tahminde bulunup bulunmayacağı şimdiden büyük merak konusu.