Fury-Klitschko rövanş maçı iptal edildi

Tyson Fury'nin organizatör şirketinden yapılan açıklamada, "Tyson Fury ile Wladimir Klitschko arasında 29 Ekim Cumartesi günü İngiltere'nin Manchester kentinde yapılacak karşılaşmanın iptal edildiğini üzülerek duyuruyoruz. Sporcumuza bu hafta doktorlar tarafından sakatlığının geçmediği teşhisi konulup hemen tedavi süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Fury ile Klitschko arasındaki rövanş müsabakasının daha önce 9 Temmuz'da yapılacağı duyurulmuş ancak İngiliz boksörün ayak bileğindeki sakatlık sebebiyle karşılaşma 29 Ekim'e ertelenmişti.

Almanya'nın Düsseldorf kentindeki Esprit Arena'da geçen yılın kasım ayında yapılan ilk maçı, 12 raundun sonunda üç hakemin ortak kararıyla kazanan Fury, Klitschko'nun 11 yıllık dünya şampiyonluğunu sona erdirerek önemli bir başarıya imza atmıştı.

İki boksör arasında ilk maç öncesi yapılan anlaşma gereği, tarafların rövanş maçına çıkması gerekiyordu. Fury, Ukraynalı rakibini yenerek Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO), Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ve Uluslararası Boks Organizasyonu (IBO) şampiyonluk kemerlerine sahip olmuştu.