Fransa Süper Kupası Paris Saint-Germain'in

İSTANBUL

Fransa Süper Kupa finalinde Monaco'yu 2-1 mağlup eden Paris Saint-Germain, üst üste beşinci kez kupayı müzesine götürdü.

Fas'taki 45 bin kişilik İbni Batuta Stadı'nda oynanan maçta Fransa Ligi'nin son şampiyonu Monaco ile Fransa Kupası'nı müzesine götüren Paris Saint-Germain takımları karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 30. dakikasında Djibril Sidibe'nin golüyle öne geçen Monaco, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Juventus'tan transfer ettiği Dani Alves ile ikinci yarının başında eşitliği sağlayan Paris temsilcisi, Brezilyalı futbolcunun gol pasında Adrien Rabiot'nun 63. dakikadaki golüyle skor üstünlüğünü yakaladı. Kalan dakikalarda skoru koruyan başkent ekibi, 2-1'lik galibiyetle kupaya uzandı.

Adı Real Madrid ile anılan Fransız yıldız Kylian Mbappe, 71. dakikada yerini Guido Carrillo'ya bıraktı.

Paris Saint-Germain, 11 kez final oynadığı organizasyonda beşi üst üste olmak üzere yedinci kez kupa sevinci yaşadı.