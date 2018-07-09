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Fransa ile Belçika 74. randevuda

FIFA Dünya Kupası yarı finalinde yarın karşılaşacak Fransa ile Belçika tarihlerinde 74. kez birbirlerine rakip olacak.

Fransa ile Belçika 74. randevuda

FIFA Dünya Kupası yarı finalinde yarın karşılaşacak Fransa ile Belçika tarihlerinde 74. kez birbirlerine rakip olacak.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 11:38
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Fransa ile Belçika 74. randevuda

SAINT PETERSBURG -  Saint Petersburg Stadı'nda oynanacak ve finale yükselecek ilk ekibin belirleneceği Fransa-Belçika karşılaşması saat 21.00'de başlayacak.

Rekabette Belçika üstünlüğü

İki takım arasında oynanan maçlara bakıldığında Belçika'nın üstünlüğü bulunuyor.

Fransa ile Belçika arasında bugüne kadar 11'i resmi 62'si hazırlık karşılaşması olmak üzere 73 maç oynandı. Belçika bu karşılaşmalarda 30 galibiyet elde ederken, 24 maçta da sahadan yenilgi ile ayrıldı. Mücadelede 19 karşılaşma da beraberlikle sona erdi.

Belçika'nın attığı 160 gole, Fransa 127 golle karşılık verdi.

İki takım arasındaki ilk yarı final

Fransa ile Belçika'yı yarın karşı karşıya getirecek mücadele iki takım arasındaki ilk yarı final olarak da tarihe geçecek. 

İki takım daha önce Dünya Kupası'nda iki kez karşı karşıya geldi. 1938'de Fransa'nın ev sahipliği yaptığı şampiyonanın ilk turunda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Meksika'nın ev sahipliğindeki şampiyonada ise kazanan tarafı penaltı atışları belirledi. İki takım arasındaki 3.'lük maçında 90 dakika ve uzatma bölümü berabere bitti. Fransa penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak turnuvayı 3. tamamladı.

Son maç 2015'te

Fransa ile Belçika son kez 2015'te karşılaştı. Fransa'nın Saint Denis şehrindeki hazırlık maçını kazanan 4-3'le Belçika oldu. 

İlk yarıyı da 2-0 önde kapatan Belçika'ya galibiyeti getiren goller Fellaini (2), Nainggolan ve Eden Hazard'dan geldi.

Fransa'nın gollerine ise Valbuena, Fekir ve Payet attı.

En farklı galibiyet 7-0

Rekabetteki en farklı galibiyete Belçika ulaştı. 

Belçika, 7 Mayıs 1905'te başkent Brüksel'de konuk ettiği Fransa'yı 7-0 mağlup etti. Hazırlık karşılaşmasındaki bu sonuç rekabetteki en farklı galibiyet olarak da tarihe geçti.

İki takım arasındaki 114 yıllık rekabette en gollü maç ise 1956'da oynandı. Fransa'da oynanan Dünya Kupası Avrupa Elemeleri karşılaşmasında ev sahibi ekip, Belçika'yı 6-3 yendi.

Dokuz golün atıldığı maç bu yönüyle rekabette önemli bir yere sahip oldu.

Fransa 65. maçında

Fransa, Rusya'daki şampiyona ile birlikte 15. Dünya Kupası'nı yaşıyor. Fransızlar 1998'de ev sahibi oldukları turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu unvanını elde etmişti.

Fransızlar o günden sonra üst üste katıldıkları 4 turnuvada da çeyrek finalden yukarısını görememişti. Dünya sıralamasında 7. sırada bulunan Fransa, şampiyona boyunca çıktığı 64 maçta 32 galibiyet, 13 beraberlik ve 19 yenilgi aldı. 115 gol atarken, kalesinde ise 75 gol gördü.

Belçika 47. maçında

13. Dünya Kupası'nı geçiren Belçika, şampiyonadaki 47. maçını oynayacak.

Avrupa ekibi geride kalan 46 maçta 19 galibiyet, 9 beraberlik ve 18 yenilgi aldı.

66 gol atan Belçika kalesinde ise 71 gol gördü.

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Anahtar Kelimeler:
Fransa Ile BelçikaFIFA Dünya Kupası
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