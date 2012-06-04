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Fransa Açık Tenis Turnuvası

Fransa Açık Tenis Turnuvası'na tek erkeklerde 4. tur maçlarıyla devam edildi.

Fransa Açık Tenis Turnuvası

Fransa Açık Tenis Turnuvası'na tek erkeklerde 4. tur maçlarıyla devam edildi.

04 Haziran 2012 Pazartesi 17:25
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Fransa Açık Tenis Turnuvası

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında, bugün yapılan karşılaşmalarda, erkeklerde çeyrek finalistlerden 4'ü daha belirlendi.
Günün maçlarında şu sonuçlar alındı
Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) - Stanislas Wawrinka (İsviçre): 3-2 (6-4, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4)
Juan Martin Del Potro (Arjantin) - Tomas Berdych (Çek C.) : 3-1 (7-6, 1-6, 6-3, 7-5)
David Ferrer (İspanya) - Marcel Granollers (İspanya)      : 3-0 (6-3, 6-2, 6-0)
Nicolas Almagro (İspanya) - Janko Tipsarevic (Sırbistan)  : 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)
Turnuvada diğer çeyrek finalistler akşam yapılacak maçlarla belrlenecek.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 09:26
Anahtar Kelimeler:
Fransa Açık Tenis Turnuvası
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