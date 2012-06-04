Fransa Açık Tenis Turnuvası

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen sezonun ikinci grand slam turnuvasında, bugün yapılan karşılaşmalarda, erkeklerde çeyrek finalistlerden 4'ü daha belirlendi.

Günün maçlarında şu sonuçlar alındı

Jo-Wilfried Tsonga (Fransa) - Stanislas Wawrinka (İsviçre): 3-2 (6-4, 7-6, 3-6, 3-6, 6-4)

Juan Martin Del Potro (Arjantin) - Tomas Berdych (Çek C.) : 3-1 (7-6, 1-6, 6-3, 7-5)

David Ferrer (İspanya) - Marcel Granollers (İspanya) : 3-0 (6-3, 6-2, 6-0)

Nicolas Almagro (İspanya) - Janko Tipsarevic (Sırbistan) : 3-0 (6-4, 6-4, 6-4)

Turnuvada diğer çeyrek finalistler akşam yapılacak maçlarla belrlenecek.

