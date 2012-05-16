Foto muhabirlerinden adalet çağrısı

Türkiye Foto Muhabirleri Derneği'nden yapılan açıklamada, ''Makinelerimizi gasp edip, parçalayan, yağmalayanların, meslektaşlarımızı tartaklayanların yakalanmasını bekliyoruz'' denilerek, şu ifadelere yer verildi:

''Türkiye Foto Muhabirleri Derneği olarak, Fenerbahçe-Galatasaray şampiyonluk maçından sonra çıkan olayların ardından meslektaşlarımızı tartaklayan, ekipmanlarını parçalayan, gasp edenlerin bulunup hesap sorulmasını istiyoruz. Olaylar sonrasında yaşananları ve meslektaşlarımıza yapılanları daha önce de bir açıklama ile kınayan Türkiye Foto Muhabirleri Derneği olarak, güvenlik güçlerinden bir an evvel sorumluların bulunmasını ve cezalandırılmasını, Türkiye Futbol Federasyonu'nun da önümüzdeki yıllarda da benzeri olayların yaşanmaması için arkadaşlarımızın çalışma alanlarında güvenliğinin sağlanmasını bekliyoruz. Tek amacı görevini yapmak olan foto muhabiri ve kameramanları hedef olarak seçenlerin serbest kalması ve yaptıklarının yanlarına kar sayılması, gelecekte de gazetecileri böyle olaylarda hedef haline getirecektir.''