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Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 17. ayağında sıralama turları yarın, yarış ise 9 Ekim Pazar günü yapılacak.

Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 17. ayağında sıralama turları yarın, yarış ise 9 Ekim Pazar günü yapılacak.

07 Ekim 2016 Cuma 10:19
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Formula 1'de sıradaki durak Japonya

 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya Grand Prix'siyle sürecek.

Sezonun 17. yarışı, Suzuka kenti ile aynı adı taşıyan 5 bin 807 metrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak. Sıralama turunun yarın TSİ 09.00'da başlayacağı Japonya Grand Prix'si, 9 Ekim Pazar günü TSİ 08.00'de gerçekleştirilecek.

Mercedes takımında, Malezya'daki son yarışta elde ettiği üçüncülükle pilotlar klasmanındaki liderliğini pekiştiren Alman Nico Rosberg ile aracının motorundaki arıza yüzünden yarış dışı kalarak rakibinin 23 puan gerisine düşen Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton arasındaki şampiyonluk mücadelesi, tüm hızıyla devam edecek.

AA

Son Güncelleme: 07.10.2016 10:19
Anahtar Kelimeler:
Formula 1Dünya şampiyonasıAlmanyaHockenheimSporAvusturyaBüyük BritanyaAzerbaycan
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