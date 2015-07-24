Formula 1'de heyecan Macaristan'da sürecek

İSTANBUL - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Macaristan'da koşulacak sezonun 10. etabıyla devam edecek.

Yarış, Macaristan'ın 4 bin 381 metrelik Hungaroring Pisti'nde 70 tur üzerinden gerçekleştirilecek. Antrenman turlarıyla başlayan Macaristan Grand Prix'sinde pilotlar, TSİ 15.00'te sıralama turları için piste çıkacak. Yarış ise 26 Temmuz Pazar günü yine TSİ 15.00'te yapılacak.

Sezonun ilk 9 etabında, Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Avustralya, Çin, Bahreyn, Kanada ve Büyük Britanya'da düzenlenen yarışlarda, Ferrari'nin Alman sürücüsü Sebastian Vettel, Malezya'daki müsabakada, bir diğer Mercedes pilotu Alman Nico Rosberg ise İspanya, Monaco ve Avusturya'da damalı bayrağı ilk sırada görmüştü.