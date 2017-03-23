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Formula 1'de yeni sezon başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2017 sezonu, bu hafta sonunda yapılacak Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.

Formula 1'de yeni sezon başlıyor

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2017 sezonu, bu hafta sonunda yapılacak Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.

23 Mart 2017 Perşembe 10:23
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Formula 1'de yeni sezon başlıyor

İSTANBUL 

Dünyanın en çok izlenen spor organizasyonlarından Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2017 sezonu, bu hafta sonunda yapılacak Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak.

Melbourne kentindeki 5 bin 303 metrelik Albert Park pistinde 58 tur üzerinden yapılacak Grand Prix'de yarın antrenman turları, 25 Mart Cumartesi günü TSİ 09.00'da sıralama turları, 26 Mart Pazar günü de TSİ 08.00'de yarış gerçekleştirilecek.

20 Grand Prix

Formula 1'de bu sezon 20 Grand Prix düzenlenecek.

Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak Formula 1'de 2017 sezonu, 24-26 Kasım tarihlerinde yapılacak Abu Dabi Grand Prix'si ile sona erecek.

Almanya çıkarıldı

Formula 1'de 2017 sezonunda Almanya Grand Prix'si takvimden çıkarıldı.

Geçen yıl 21 grand prix'nin yer aldığı organizasyonda bu sezon bir yarış eksik düzenlenecek.

Geçen sezon Rosberg kazandı

Avustralya Grand Prix'sini geçen sezon, Formula 1'de ilk şampiyonluğuna ulaşmasının ardından kariyerini sonlandıran Mercedes'in Alman pilotu Nico Rosberg kazandı.

Aynı takımdan Büyük Britanyalı Lewis Hamilton'ın ikinci olduğu yarışta, Ferrari'den Sebastian Vettel ise üçüncü sırayı elde etti.

Avustralya'da McLaren 11 kez ilk sırayı aldı

Avustralya'da 1985 yılında sokak pisti şeklinde başlanan yarışlar, 1996 yılında Melbourne kentinde yapılan Albert Park'a alındı.

Çoğu zaman sezonun açılış yarışı olan Avustralya'yı şimdiye kadar McLaren takımı 11 kez kazandı. Avustralya'da Ferrari 7, Williams ise 5 kez zafer yaşadı.

Bu arada Albert Park pistinin en hızlı tur zamanı ise Formula 1'in efsane pilotu Michael Schumacher'e ait. Alman pilot, 2004'de 1.24.125 ile pistin en hızlı tur zamanını elde etti.

AA

Son Güncelleme: 23.03.2017 10:26
Anahtar Kelimeler:
SezonFormula 1
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