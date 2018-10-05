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Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 17. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Japonya'nın ev sahipliği yapacağı sezonun 17. yarışıyla sürecek.

05 Ekim 2018 Cuma 10:02
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Formula 1'de sıradaki durak Japonya

Japonya'nın Suzuka kentiyle aynı adı taşıyan 5,807 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden yapılacak Formula 1 yarışının sıralama turları, yarın TSİ 09.00'da başlayacak. Yarış ise 7 Ekim Pazar günü TSİ 08.10'da gerçekleştirilecek.

Sezonun sondan 5. mücadelesi, Mercedes'in şampiyona lideri sürücüsü Lewis Hamilton'ın 50 puan arkasındaki Ferrari takımından Sebastian Vettel'in iddiasını sürdürmesi için büyük önem taşıyor.

Önceki yarışlarda Lewis Hamilton 8, Sebastian Vettel 5, Red Bull-TAG Heuer sürücülerinden Daniel Ricciardo 2, Max Verstappen ise bir kez podyumun zirvesine çıkmıştı.

Japonya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 306 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 256

3. Valtteri Bottas (Finlandiya): 189

4. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 186

5. Max Verstappen (Hollanda): 158

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Anahtar Kelimeler:
JaponyaFormula 1Sebastian Vettel
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