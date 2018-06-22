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Formula 1'de sıradaki durak Fransa

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek.

Formula 1'de sıradaki durak Fransa

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Fransa'da koşulacak sezonun 8. etabıyla devam edecek.

22 Haziran 2018 Cuma 11:18
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Formula 1'de sıradaki durak Fransa

İSTANBUL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda Fransa'nın Le Castellet kasabasındaki 5 bin 842 metrelik Paul Ricard Pisti'nde 53 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 17.00, yarış ise 24 Haziran Pazar günü 17.10'da başlayacak.

Avustralya, Bahreyn ve Kanada'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Azerbaycan ve İspanya'da da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton podyumun zirvesine çıkmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Fransa
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