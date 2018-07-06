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Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 8 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

Formula 1'de sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 8 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilecek.

06 Temmuz 2018 Cuma 10:21
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Formula 1'de sıradaki durak Büyük Britanya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Büyük Britanya'da yapılacak sezonun 10. yarışıyla sürecek. 

İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turları yarın TSİ 16.00'da başlayacak. Yarış ise 8 Temmuz Pazar günü TSİ 16.10'da koşulacak.

Avustralya, Bahreyn ve Kanada'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya ve Fransa'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.

Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1'de Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şu şekilde:

Pilotlar klasmanı

1. Sebastian Vettel (Almanya): 146 puan

2. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 145

3. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 101

4. Daniel Ricciardo (Avustralya): 96

5. Max Verstappen (Hollanda): 93

Takımlar klasmanı

1. Ferrari: 247 puan

2. Mercedes: 237

3. Red Bull: 189

4. Renault: 62

5. Haas: 49

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1 Dünya ŞampiyonasıBüyük Britanya
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