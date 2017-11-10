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Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya'da yapılacak sezonun 19. yarışıyla sürecek.

Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan, Brezilya'da yapılacak sezonun 19. yarışıyla sürecek.

10 Kasım 2017 Cuma 10:36
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Formula 1'de sıradaki durak Brezilya

İSTANBUL

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda heyecan Brezilya'da yapılacak sezonun 19. yarışıyla sürecek.

Sao Paulo'nun 4 bin 309 metrelik Jose Carlos Pace Pisti'nde, 71 tur üzerinden yapılacak Brezilya Grand Prix'sinin sıralama turları yarın TSİ 19.00'da, yarış ise 12 Kasım Pazar günü aynı saatte başlayacak.

Sezonun şu ana kadar koşulan 18 yarışında Avustralya, Bahreyn, Monaco ve Macaristan'da Ferrari pilotu Sebastian Vettel, Çin, Kanada, İspanya, Büyük Britanya, Belçika, İtalya, Singapur, Japonya ve ABD'de Mercedes pilotu Lewis Hamilton, Rusya ve Avusturya'da Valtteri Bottas, Azerbaycan'da Daniel Ricciardo, Malezya ve Meksika'da ise Max Verstappen kürsünün zirvesine çıktı.

32 yaşındaki Büyük Britanyalı Hamilton, Meksika'da düzenlenen grand prix sonrasında kariyerinin dördüncü şampiyonluğunu ilan etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Brezilya
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