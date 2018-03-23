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Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 14 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek. Formula 1'de 4'er pilotla Fransızlar başı çekiyor.

Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 14 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek. Formula 1'de 4'er pilotla Fransızlar başı çekiyor.

23 Mart 2018 Cuma 11:51
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Formula 1'de Fransızlar başı çekiyor

ANKARA - Hafta sonu Avustralya Grand Prix'si ile başlayacak 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 14 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek.

Markalar klasmanında son 4 yıldır zirvenin sahibi Mercedes, bu sezonun da favorisi olarak öne çıkıyor. Takımın başarılı pilotu son şampiyon Büyük Britanyalı Lewis Hamilton ise kariyerinde 5'inci kez zirveye çıkmak için piste çıkacak.

Geçen yıl Mercedes'e katılan ve pilotlar klasmanında 3'üncülük elde eden 28 yaşındaki Finlandiyalı pilot Valtteri Bottas, bu sezon da Hamilton'ın takım arkadaşı olmayı sürdürecek.

Geçen sezon atağa geçen ve şampiyonluk yarışındaki mücadelesini son haftalara kadar sürdüren Ferrari takımı ise kariyerinde 4 dünya şampiyonluğu bulunan Alman Sebastian Vettel ve tecrübeli Finlandiyalı pilot Kimi Raikkonen ile yola devam edecek.

Fransızlar başı çekiyor

Formula 1'de 21 yarışın yapılacağı 2018 sezonunda dört pilot ile Fransızlar başı çekiyor. Fransızları, ikişer yarışçıyla Alman, İspanyol ve Fin pilotlar takip ediyor.

Şampiyonada birer de Büyük Britanyalı, Avustralyalı, Hollandalı, Meksikalı, Belçikalı, Danimarkalı, İsveçli, Yeni Zelandalı, Kanadalı ve Rus pilot piste çıkacak. 

Massa noktayı koydu 

2016 sezonu sonunda emekli olacağını açıklamasına rağmen kariyerine Williams takımıyla devam eden Brezilyalı tecrübeli pilot Felipe Massa ise kesin kararını vererek yarış hayatına noktayı koydu.

15 yıllık Formula 1 kariyerinde 11 yarış kazanan Massa, 41 kez de podyuma çıkma başarısını gösterdi. 

Sainz Renault ile ilk sezonunu yaşayacak

Formula 1'de geçen sezona Toro Rosso'da başlamasına rağmen bitime 4 yarış kala Renault'ya geçen Carlos Sainz Jr., yeni takımıyla ilk sezonunu yaşayacak.

6 takım kadro değiştirmedi

Yeni sezonda mücadele edecek 10 takımın 6'sı, 2017'ye başladığı kadrolarıyla piste çıkacak.

Mercedes ve Ferrari'nin yanı sıra Red Bull Daniel Ricciardo-Max Verstappen, Force India Sergio Perez-Esteban Ocon, McLaren Stoffel Vandoorne-Fernando Alonso, Haas ise Romain Grosjean-Kevin Magnussen ikilisiyle bu sezon da mücadele edecek.

Renault'ya yeni katılan Carlos Sainz Jr.'nin takım arkadaşı ise Alman Nico Hülkenberg olmaya devam edecek. 

2 yeni pilot var

Formula 1'de 2017 sezonunda 2 pilot ilk kez piste çıkarken, diğer 2 pilot ise yeni takımlarıyla ilk sezonlarını geçirecek.

Sauber takımında son F2 şampiyonu Fransız Charles Leclerc, Williams'ta ise Rus Sergey Sirotkin ilk F1 deneyimlerini yaşayacak.

Toro Rosso ise geçen sezonun son yarışlarında pilot koltuğuna oturttuğu Fransız Pierre Gasly ile Yeni Zelandalı Brendon Hartley'i bu sezon daimi sürücüleri olarak kullanacak.

3 pilot ayrıldı

Formula 1'de, geçen yıl olduğu gibi bu sezon da 10 takım ve 20 pilot mücadele edecek.

Geçen yıl beklentileri karşılayamayan Büyük Britanyalı Jolyon Palmer, Alman Pascal Wehrlein ve Rus Daniil Kvyat ise Formula 1'den ayrılan pilotlar oldu.

Pilotlar ve takımları

2018 sezonunda yarışacak takımlar ve pilotları şöyle:

Mercedes: Lewis Hamilton (Büyük Britanya), Valtteri Bottas (Finlandiya)

Ferrari: Sebastian Vettel (Almanya), Kimi Raikkonen (Finlandiya)

Red Bull: Daniel Ricciardo (Avustralya), Max Verstappen (Hollanda)

Force India: Sergio Perez (Meksika), Esteban Ocon (Fransa)

Renault: Carlos Sainz Jr. (İspanya), Nico Hülkenberg (Almanya)

McLaren: Stoffel Vandoorne (Belçika), Fernando Alonso (İspanya)

Haas: Romain Grosjean (Fransa), Kevin Magnussen (Danimarka)

Sauber: Marcus Ericsson (İsveç), Charles Leclerc (Fransa)

Toro Rosso: Pierre Gasly (Fransa), Brendon Hartley (Yeni Zelanda)

Williams: Lance Stroll (Kanada), Sergey Sirotkin (Rusya)

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Anahtar Kelimeler:
Formula 1Fransızlar
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