Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
99233
ALTIN
141.436
DOLAR
3.5331
STERLIN
4.4670
EURO
3.9378
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Kalemle tabiatı koruyacaklar
Mehmet Reşat Bulut
Mehmet Reşat Bulut
Çoruh'un gerdanlıkları
Çoruh'un gerdanlıkları
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Portekiz'de orman yangını: 39 ölü
Galatasaray sezonu açıyor
Galatasaray sezonu açıyor

Formula 1'de 2018 takvimi

Uluslararası Otomobil Federasyonu, yarış sayısı 20'den 21'e yükselen 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimini açıkladı.

Formula 1'de 2018 takvimi

Uluslararası Otomobil Federasyonu, yarış sayısı 20'den 21'e yükselen 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimini açıkladı.

20 Haziran 2017 Salı 14:47
6 Okunma
Formula 1'de 2018 takvimi

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), yarış sayısı 20'den 21'e yükselen 2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimini açıkladı.

FIA'dan yapılan açıklamaya göre, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen Dünya Motor Sporları Konseyi'nde, Formula 1'in gelecek sezon 21 yarıştan oluşması kararlaştırıldı.

Daha önce açıklandığı gibi Malezya'nın çıkarıldığı 2018 taslak takvimine, bu yıldan farklı olarak Fransa ve Almanya Grand Prix'leri eklendi.

8 Nisan'da yapılması planlanan Çin ve 16 Eylül'de yapılması planlanan Singapur yarışlarının ise düzenlenip düzenlenmeyeceğinin, ticari hak sahipleriyle anlaşılmasına bağlı olduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 11 Nisan'da Formula 1 Başkanı ve Üst Yöneticisi Chase Carey'i kabulü sonrası şampiyonaya ev sahipliği yapma ihtimali gündeme gelen Türkiye'ye ise takvimde yer verilmedi.

Türkiye'nin 2018 takvimine dahil edilmesi ve İstanbul Park pistinin ev sahipliği için Formula 1 Türkiye yarışı, Cumhurbaşkanlığının himayesine alınmıştı.

2018 Formula 1 Dünya Şampiyonası taslak takvimi şöyle:

25 Mart: Avustralya

8 Nisan: Çin

15 Nisan: Bahreyn

29 Nisan: Azerbaycan

13 Mayıs: İspanya

27 Mayıs: Monaco

10 Haziran: Kanada

24 Haziran: Fransa

1 Temmuz: Avusturya

8 Temmuz: Büyük Britanya

22 Temmuz: Almanya

29 Temmuz: Macaristan

26 Ağustos: Belçika

2 Eylül: İtalya

16 Eylül: Singapur

30 Eylül: Rusya

7 Ekim: Japonya

21 Ekim: ABD

28 Ekim: Meksika

11 Kasım: Brezilya

25 Kasım: Abu Dabi

AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ronaldo'ya 1 milyar avroluk engel
Ronaldo'ya 1 milyar avroluk engel
Maradona: Ronaldo bambaşka bir seviyede
Maradona: Ronaldo bambaşka bir seviyede
'Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum'
'Kadınların Usain Bolt'u olmak istiyorum'
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın rakibi belli oldu
Galatasaray sezonu açıyor
Galatasaray sezonu açıyor
Fenerbahçe transfere hızlı başladı
Fenerbahçe transfere hızlı başladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ