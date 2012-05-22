Fırtına'da ilk transfer

Kulüp Asbaşkanı Nevzat Şakar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yasin Öztekin'in bonservisi konusunda Gençlerbirliği ile anlaştıklarını ve futbolcuyla 4 yıllık ön protokol imzaladıklarını söyledi.



Şakar, 25 yaşındaki orta alan oyuncusunu bir süredir takip ettiklerini belirterek, ''Yasin'i alarak ilk transferimizi gerçekleştirdik. Kendisi genç ve kaliteli bir oyuncu. Trabzonspor'da başarılı olacağına inanıyoruz. Tüm camiaya hayırlı olsun'' dedi.

1.79 boyundaki gurbetçi oyuncu Borussia Dortmund takımından Gençlerbirliği'ne geçen sezon transfer olmuştu.