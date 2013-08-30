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Fırtına gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Kukesi'yi 3-1 mağlup etti.

Fırtına gruplara kaldı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş karşılaşmasında Trabzonspor, Kukesi'yi 3-1 mağlup etti.

30 Ağustos 2013 Cuma 09:16
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Fırtına gruplara kaldı
TRABZON

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Trabzonspor, Arnavutluk'un Kukesi takımı 3-1 yenerek tarihinde ilk kez gruplara kaldı.

İlk maçta rakibi karşısında deplasmanda aldığı 2-0'lık galibiyetin rahatlığıyla oyuna başlayan Trabzonspor, maçın ilk bölümlerinde kalesinde Popovic'in gölüyle 1-0 geriye düştü. 11. dakikada kalesinde golü gören  bordo-mavililer, Avrupada bu sezonun golcü oyuncusu Henriqe ile 3 dakika sonra eşitliği sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

8. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Henrique'nin kaleci Halili ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda top üsten auta gitti.

9. dakikada Zeki Yavru'nun pasında sağdan ceza alanına girerek rakiplerinden sıyrılan Yusuf Erdoğan, kaleci Halili ile yakın mesafede  karşı karşıya kaldığı anda topu kötü bir vuruşla auta gönderdi.

11. dakikada savunmada Yusuf Erdoğan'ın hatalı pasında Progni'nin ayak koyduğu top Popovic'in önüne düştü. Bu futbolcu da ceza alanı içinde kaleci Onur Recep Kıvrak ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelerle buluşturdu: 0-1

13. dakikada Adrian'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza alanı dışında Yusuf Erdoğan'ın şutunda, kaleci Halili topu üsten kornere çeldi.

14. dakikada Trabzonspor, beraberlik golünü buldu. Adrian'ın sağdan kullandığı korner atışında, savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza alanı içinde Giray Kaçar kaleye doğru gönderdi. Direk dibinde Henrique de yatarak ayağıyla dokunduğu topu filelere gönderdi: 1-1

26. dakikada Karabeci'nin ceza alanı dışından sert şutunda, Onur Recep Kıvrak yerden sekerek sol tarafına doğru gelen topu yatarak kornere çeldi.

41. dakikada Malouda'nın pasında ceza alanı dışındaki Adrian'ın sert şutunda kaleci Halili sol köşesine gelen topu kornere çıkardı.

44. dakikada Adrian'ın pasında savunmanın arkasında topla buluşan Malouda'nın sol taraftan ceza alanı son çizgisi yakınından çektiği şutta kaleci Halili'nin müdahale ettiği meşin yuvarlak direkten döndü. Daha sonra Halili topu kontrol etti.

İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

2. yarı

53. dakikada Karabeci'nin pasında sağdan ceza alanı içinde Olcan'dan sıyrılan Progni'nin kaleye doğru gönderdiği topu savunma uzaklaştırdı.

54. dakikada Adrian'ın sağdan ortasında, Henrique şık topuk pasıyla topu Malouda'ya aktardı. Ceza alanı içinde bu futbolcu yatarak vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını öne geçirdi: 2-1

63.  dakikada Malouda'nın pasında ceza alanı içi sağ çaprazında topla buluşan Henrique'nin şutunda kaleci Halili topu kontrol etti.

64. dakikada Adrian'ın ara pasında savunmanın arkasında topla buluşarak ceza alanına giren Henrique'nin kaleci Halili ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-1

72. dakikada Henrique'nin geriye doğru topuk pasında, yakın mesafede kaleci Halili ile karşı karşıya kalan Malouda'nın şutunda, Halili topu konrere çeldi.

Karşılaşma Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Hüseyin Avni Aker

Hakemler: Libor Kovarik, Krystof Menci, Jiri Molacek

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Aykut Demir, Adrian, Henrique, Malouda, Zokora, Aykut Akgün, Giray Kaçar, Yusuf Erdoğan, Zeki Yavru, Olcan Adın

Kukesi: Halili, Smajlaj, Brahja, Malota, Hallaçi, Musolli, Allmuça, Karabeci, Progni, Hoxha, Popovic

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 09:16
Anahtar Kelimeler:
Fırtına Gruplara Kaldı
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