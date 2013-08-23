Fırtına avantaj sağladı

TIRAN



Sakatlıkları bulunan Bosingwa, Malouda ve Giray Kaçar ile kart cezalısı Colman'ın yokluğunda rakibi karşısına çıkan Trabzonspor, ilk 20 dakikalık bölümün ardından etkili bir oyun ortaya koydu. Rakip kale önünde etkili ataklar geliştiren ve kalesinde pozisyonlar vermeyen bordo-mavililer, Adrian'ın penaltıdan attığı golle de ilk yarıyı önde tamamlamayı başardı.



20. dakikada Olcan Adın'ın pasında sağdan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına giren Volkan Şen'in içeriye doğru çıkardığı top ile buluşan Soner Aydoğdu'nun şutunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.



24. dakikada Adrian'ın uzun pasında ceza alanı içinde Volkan Şen, savunmanın arkasında topu kontrol ederek Olcan Adın'a çıkardı. Bu futbolcunun plase vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.



30. dakikada soldan ceza alanına girerek Pegini'den sıyrılan Olcan Adın'ın içeriye doğru çıkardığı topa savunmada Brahja elle müdahele edince karşılaşmanın Bulgar hakemi Todorov penaltı noktasını gösterdi.



31. dakikada Adrian, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Halili'nin üzerinden filelere göndederek Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi.



40. dakikada Volkan Şen'in sağdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Halili'den dönen topu Adrian kontrol ederek filelere gönderdi ancak yardımcısının bayrağına uyan hakem Todorov, ofsayt nedeniyle gol kararı vermedi.



43. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza alanı dışından şutunda, kaleci Halili sol üst köşesine doğru gelen topu güçlükle çıkarmayı başardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



56. dakikada Allmuça'nın ceza alanı dışından şutunda, kaleci Onur Recep Kıvrak yatarak topu kontrol etti.



68. dakikada Volkan Şen'in soldan ortasında, ceza alanı içerisinde Soner Aydoğdu'nun kafa vuruşunda, kaleci Halili'nin güçlükle çeldiği top ile sağ tarafta ceza alanı son çizgisinde Adrian buluştu. Bu futbolcunun ortasında, arka direkte Henrique, kafayla topu filelere gönderdi: 0-2



73. dakikada Cikaleshi'nin ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Onur Recep Kıvrak, topu kontrol etti.



79. dakikada Volkan Şen'in ceza yayı üzerinden yerden şutunda, kaleci Halili direk dibine uzanarak topu kornere gönderdi.



Trabzonspor, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.









AA