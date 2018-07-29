Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Finlandiya'da yapılan 8. yarışını Toyota Gazoo takımından Tanak kazandı. Castrol Ford Team Türkiye'den Bostancı, WRC2 kategorisinde 10'uncu, Banaz ise gençler kategorisinde 7. oldu