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Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Finlandiya'da yapılan 8. yarışını Toyota Gazoo takımından Tanak kazandı. Castrol Ford Team Türkiye'den Bostancı, WRC2 kategorisinde 10'uncu, Banaz ise gençler kategorisinde 7. oldu

Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın Finlandiya'da yapılan 8. yarışını Toyota Gazoo takımından Tanak kazandı. Castrol Ford Team Türkiye'den Bostancı, WRC2 kategorisinde 10'uncu, Banaz ise gençler kategorisinde 7. oldu

29 Temmuz 2018 Pazar 17:28
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Finlandiya Rallisi'ni Tanak kazandı

Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) Finlandiya'da düzenlenen 8. ayağını, Toyota Gazoo takımının Estonyalı pilotu Ott Tanak kazandı. 

Şampiyonanın 23 etaptan oluşan, 317,26 kilometre uzunluğundaki sekizinci mücadelesini, 2 saat 35 dakika 18.1 saniyede tamamlayan Tanak, sezonun 2'nci, kariyerinin 4. ralli zaferine ulaştı.

Citroen Total Abu Dabi takımından Mads Ostberg, liderin 32.7 saniye arkasında 2'nci, Jari-Matti Latvala ise takım arkadaşı Tanak'ın 35.5 saniye gerisinde 3. oldu.

Hyundai Shell Mobis'ten Thierry Neuville, ralliyi 9. sırada bitirmesine rağmen şampiyona liderliğini sürdürdü. Puanını 153'e çıkaran Neuville'i, 132 puanla son 5 yılın şampiyonu Sebastien Ogier (M-Sport Ford) takip etti.

Castrol Ford Team Türkiye'den Murat Bostancı, 3:42:31.8'lik derecesiyle WRC2 kategorisinde 10, genel klasmanda 38. sırada yer aldı.

Bir diğer Castrol Ford Team Türkiye pilotu Buğra Banaz da 3:14:49.9'luk süresiyle yarışı, gençler kategorisinde 7, genel sıralamada 28. bitirdi.

WRC'nin 9. ayağı, 16-19 Ağustos tarihlerinde Almanya'da yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Dünya Ralli ŞampiyonasıToyota GazooOtt Tanak
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