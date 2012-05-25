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Finlandiya ile 13. randevu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın özel maçta karşılaşacağı Finlandiya ile 13. kez mücadele edecek

Finlandiya ile 13. randevu

Türkiye A Milli Futbol Takımı, yarın özel maçta karşılaşacağı Finlandiya ile 13. kez mücadele edecek

25 Mayıs 2012 Cuma 12:11
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Finlandiya ile 13. randevu
İSTANBUL - İki ülke A milli futbol takımları arasında 6'sı Finlandiya, 5'i Türkiye, 1'i de tarafsız saha olarak Almanya'da yapılan toplam 12 maçtan 4'ünü Türkiye, 5'ini Finlandiya kazanırken, 3 maç da berabere sonuçlandı.

Ay-yıldızlı ekibin toplam 18 golüne, Finlandiya 17 golle yanıt verdi.
Türkiye ile Finlandiya ilk maçlarını 1924'te, son maçlarını ise 2008'de yaptı.
İki ülke arasındaki son karşılaşmada, 29 Mayıs 2008 tarihinde Almanya'nın Duisburg kentinde oynandı. Euro 2008 finalleri hazırlıklıkları kapsamında MSV Arena'da oynanan maçı Türkiye, Tuncay Şanlı ve Semih Şentürk'ün golleriyle 2-0 kazandı.
Öte yandan, Finlandiya, Türk Milli Takımı'nın en eski rakiplerinden biri. Ay-yıldızlılar, tarihlerindeki üçüncü maçlarını 17 Haziran 1924 günü Finlandiya ile oynamış ve Zeki Rıza Sporel'in 4 golüyle rakibini 4-2 mağlup etmişti.

AA

Son Güncelleme: 25.05.2012 04:15
Anahtar Kelimeler:
A Milli Futbol Takımı
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