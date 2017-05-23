Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 20°
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
96831
ALTIN
144.588
DOLAR
3.5665
STERLIN
4.6298
EURO
4.0133
Hülya Koçyiğit ABD'de ameliyat edildi
Hülya Koçyiğit ABD'de ameliyat edildi
'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle' sağlığına kavuştu
'Türkiye'de ilk kez uygulanan yöntemle'...
'Uçan nine' yaşadığı heyecanı anlattı
'Uçan nine' yaşadığı heyecanı anlattı
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye damgası
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye...
Kış lastiği sektörde 'itici güç' oldu
Kış lastiği sektörde 'itici güç'...

Finallerin başarılı ismi Mourinho

Manchester United Teknik Direktörü Mourinho, kariyerinde çıktığı kupa finallerinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

Finallerin başarılı ismi Mourinho

Manchester United Teknik Direktörü Mourinho, kariyerinde çıktığı kupa finallerinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor.

23 Mayıs 2017 Salı 11:55
14 Okunma
Finallerin başarılı ismi Mourinho

İSTANBUL

Manchester United Teknik Direktörü Jose Mourinho, kariyerinde çıktığı kupa finallerinde aldığı başarılı sonuçlarla dikkati çekiyor. 

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk yarışından erken kopan ve gelecek sezon Avrupa arenasında yer alabilmek için UEFA Avrupa Ligi'ne ağırlık veren Manchester United, yarın Hollanda temsilcisi Ajax ile oynayacağı final maçında, teknik direktör Mourinho'nun finallerdeki başarılı geçmişini de arkasına alacak.

Portekiz temsilcisi Porto'da kazandığı başarılarla sivrilen, İngiltere'de Chelsea ve Manchester United, İtalya'da Inter, İspanya'da da Real Madrid gibi Avrupa'nın üst düzey kulüplerini çalıştıran 54 yaşındaki Mourinho, Ajax karşısında kariyerinin 15. kupa finaline çıkacak.

11 kez sahadan kupayla ayrıldı

Porto ile 5, Chelsea ile 4, Inter ve Real Madrid ile 2'şer, son olarak da çalıştırdığı Manchester United ile bir kupa finaline çıkan deneyimli teknik adam, 11 kez sahadan kupayla ayrılan taraf oldu.

Avrupa'da Porto ve Inter ile UEFA Şampiyonlar Ligi, yine Porto ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Mourinho, 2003 yılında Milan'a karşı Porto ile çıktığı UEFA Süper Kupa finalini ise Ukraynalı futbolcu Shevchenko'nun golüyle kaybetti.

Portekizli teknik adam, çalıştırdığı takımlarla İngiltere Lig Kupası'nda 4 kez, İngiltere Federasyon Kupası, Portekiz Kupası, İspanya Kupası ve İtalya Kupası'nda da birer kez kupayı havaya kaldırdı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FinalMourinho
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Futbolcu Ozan Tufan'a kaçakçılıktan gözaltı
Futbolcu Ozan Tufan'a kaçakçılıktan gözaltı
Ajax ikinci Manchester United ise ilk kupanın peşinde
Ajax ikinci Manchester United ise ilk kupanın peşinde
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye damgası
4. İslami Dayanışma Oyunları'na Türkiye damgası
Avrupa Ligi'ne İspanyollar damga vurdu
Avrupa Ligi'ne İspanyollar damga vurdu
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2'şer altın ve gümüş madalya
4. İslami Dayanışma Oyunlarında 2'şer altın ve gümüş madalya

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ