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Finalin adı Williams ve Azarenka

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda finalin adı, Belaruslu raket Victoria Azarenka ile ABD'li Serena Williams oldu.

Finalin adı Williams ve Azarenka

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda finalin adı, Belaruslu raket Victoria Azarenka ile ABD'li Serena Williams oldu.

07 Eylül 2013 Cumartesi 18:51
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Finalin adı Williams ve Azarenka

ANKARA  - Sezonun son "grand slam"i ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek kadınlarda finalin adı, Belaruslu raket Victoria Azarenka ile ABD'li Serena Williams oldu. 

New York kentinde düzenlenen ve 9 Eylül'de sona erecek turnuvaya, tek kadınlarda yapılan yarı final maçlarıyla devam edildi. 

Tek kadınlarda 2 numaralı seri başı Belarus Victoria Azarenka, İtalyan raket Daniela Hantuchova'yı 6-2 ve 6-4'lük setlerle 2-0 eleyerek adını finale yazdırdı.

Dünya bir numarası ABD'li raket Serena Williams ise, 5 numaralı seri başı Çin Halk Cumhuriyeti'nden Na Li'yi 6-3 ve 6-0'lık setlerle zorlanmadan geçerek adını finale yazdıran ikinci tenisçi oldu.

Soylu yarı finalde elendi

Milli tenisçi İpek Soylu, Belçikalı partneri Elise Mertens ile genç kızlarda çiftler kategorisinde yarıştığı ABD Açık Tenis Turnuvası'nda  yarı finalde Çek Cumhuriyeti'nden Barbora Krejcikova ile Katerina Siniakova çiftine kaybederek turnuvadan elendi.

ABD Açık Tenis Turnuvası'na, tek erkeler yarı final maçları ile devam edilecek.

Arthur Ashe kortlarında düzenlenecek maçların ilkinde, 1 numaralı seri başı Sırp tenisçi Novak Djokovic, son ABD Açık şampiyonu İngiliz Andy Murray'i çeyrek finalde eleyerek sürpriz gerçekleştiren İsviçreli 9 numaralı seri başı raket Stanislas Wawrinka ile karşılaşacak.  Günün diğer maçında,  2 numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal, 8 numaralı seri başı tenisçi Fransız Richard Gasquet ile mücadele edecek.

AA

Son Güncelleme: 07.09.2013 18:51
Anahtar Kelimeler:
Final
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