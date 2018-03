''Filenin Sultanları''nın olimpiyat sevinci

İSTANBUL - 2012 Olimpiyatları Avrupa Kıtası Elemeleri'nde başarılı olarak Londra Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde eden A Milli Bayan Voleybol Takımı oyuncuları basınla bir araya geldi.



Çırağan Palace Kempinsky'de gerçekleştirilen toplantıya Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Erol Ünal Karabıyık, milli takımın ana sponsoru VakıfBank'ın Genel Müdürü Süleyman Kalkan, A Milli Bayan Voleybol Takımı Antrenörü Marco Aurelio Motta ve milli oyuncular katıldı.



Toplantıda açıklamalarda bulunan Erol Ünal Karabıyık, olimpiyatlara katılmanın Türk voleybolunun önemli bir hayali olduğunu belirterek, ''Ben bu takımın bir ferdi olmaktan her zaman gurur duydum. Tabii ki insan hayatında hedefler tek olmuyor. Hep yeni hedefler çıkıyor. Bayan Milli Takımımız için de aynı şey var. Olimpiyatlara katılma hayali dünde kaldı. Çünkü o hedef gerçekleşti. Yeni hedef, olimpiyatlarda başarı elde etmek. Öyle de olacak. Milli takımımızın olimpiyatlarda kürsüde olmasını çok arzuluyoruz'' dedi.



Hedefin gerçekleşmesi için çok çalışmak gerektiğini vurgulayan Karabıyık, ''Takımımız da öyle yapacak. Olimpiyat hedeflerimizi gerçekleştiren milli takımımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca Basketbol Milli Takımımızın da bizimle birlikte orada olması dileğimi tekrarlıyorum'' diye konuştu.



Kendisinin en başından itibaren olimpiyatlara katılacakları inancında olduğunu ifade eden başkan Karabıyık, ''Ama bir taraftan da bir yerde aksilik olursa diye korkum vardı. Çok önemli bir işi başardık. Şu anda karmaşık duygular içindeyim. Bu kızlara inanıyorum. Bize pek çok mutluluk yaşatacaklardır'' dedi.



-''Voleybol Federasyonu'nu başka pozisyona değişmem''-



Olimpiyat elemelerinde elde edilen başarının ardından ağladığının hatırlatılması üzerine Erol Ünal Karabıyık, ''10 gün boyunca organizasyonun iyi gitmesi için stres yaşıyorsunuz. Her maçta korkunç derecede baskı altındasınız. Sonra iş bitiyor. Sahaya iniyorsunuz. Neslihan, kucağında kızıyla ağlıyor. Ben de o yüzden ağladım. O ağladığı için ağladım. Bu, baskıdan kurtulmanın işaretiydi'' diye konuştu.



Sanal ortamda, kendisinin Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olması gerektiği yönündeki düşüncelerle ilgili soruyu da cevaplayan Karabıyık, şöyle konuştu:



''İnternetteki yorumlarla ilgilenmiyorum. Bu konuda yazılanlarla ilgili fikrim yok. Hangi pozisyon olursa olsun, bu Futbol Federasyonu da olabilir, üst düzey pozisyonlar olabilir, federasyon başkanlığını yürüttüğüm sürece herhangi bir pozisyonu kabul ederek burayı bırakmam. Bu, Türk voleyboluna en büyük haksızlık olur. 10 yıl kulüp başkanlığı ve 7 yıl da federasyon başkanlığı yapmış biri olarak kendimce bir şeyler üretmeye çalışıyorum. Çok yoğun çalıştım. Bu pozisyondayken bir üst pozisyonu kabul etmem Voleybol Federasyonu'nu küçümsemek olur. Böyle düşündüğüm için ne teklif edilirse edilsin hiçbir şekilde kabul etmeyeceğim.''



Karabıyık, olimpiyatlara katılma başarısı gösteren sporculara ödülün ne olacağı sorusunu ise ''15 gün Londra seyahati'' şeklinde esprili bir şekilde cevapladı.



-Motta'nın hedefleri-



Başkan Karabıyık, takımın antrenörü Motta'dan yeni hedef isteyip istemediği sorusunu ise şu şekilde cevapladı:



''Benim Motta'ya 'Şu hedefi istiyorum' dememe gerek yok. Her antrenör gibi Motta'nın da olimpiyat şampiyonu antrenör olma arzusu olduğunu biliyorum. Sporcularımız da aynı şeyi düşünüyor. Hepimiz ne istediğimizi biliyoruz. Olimpiyatlara ilk kez katılacak bir takım için atmosferin ve tecrübesizliğin dezavantaj olabileceği ortada. Stres olabilir. Kaybetme kaygısı taşıyabiliriz. Ama hedef her zaman şampiyonluktur. Bu hedefe ulaşmanın ne kadar zor olduğu ortada. Hedefsiz gidilmeyeceğine göre, hedef her zaman en üst seviye olacak. Olur olmaz, karınca misali yolunda ölürüz. Güvenimiz var ve çok da istiyoruz. Sadece çalışmak kalıyor. Bu konuda da çok çalışkan bir antrenörümüz ve oyuncu grubumuz bulunuyor. Ülkemize olimpiyatlar sırasında da mutluluk yaşatacağımıza inanıyorum.''



-Kalkan: ''Kızlarımız bizi mahcup etmedi''-



VakıfBank Genel Müdürü Süleyman Kalkan ise milli takım oyuncularının çok önemli bir başarıya imza attığını dile getirdi.



Kendilerine teşekkür eden Kalkan, ''VakıfBank olarak 26 yıldır voleybola destek veriyoruz. Bu destek kulübe olmaktan ibaret değil. Bu desteği 2 yıl önce milli takıma destek şekline çevirdik. Son derece doğru bir karar verdiğimiz ortaya çıktı. Kızlarımız bizi mahcup etmediler. Art arda başarılar geldi'' dedi.



Türk voleybolunun ciddi bir kalite yakaladığını vurgulayan genel müdür Kalkan, sözlerini şöyle sürdürdü:



''Bunu hep birlikte görüyoruz. Müthiş gelişme var. Türkiye her bakımdan gelişiyor. Sadece ekonomisiyle değil, gelişme pek çok alanda tezahür ediyor. Hayatın her alanında Türkiye fark atıyor. Bu da onlardan bir tanesi. Kızlarımıza ve voleybola inanıyoruz. Bu sporu çok seviyoruz. Destek vermeye devam edeceğiz. VakıfBank olarak hem milli takım seviyesinde, hem de kulüp takım seviyesinde desteğimiz devam edecek. Bir hayali hep birlikte gerçekleştirdik.''



-Motta: ''Çok iyi oyunculara sahibim''-



A Milli Bayan Voleybol Takımı'nın Brezilyalı antrenörü Marco Aurelio Motta ise takımın geçen yıldan itibaren büyük olgunluk kazandığını dile getirdi.



Geçen yıl oynadıkları maçlarda olimpiyat elemelerini kazanacaklarının sinyallerini almaya başladıklarına dikkati çeken Brezilyalı çalıştırıcı, ''Federasyonun bize verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca ligdeki bütün hocalara, oyunculara teşekkür ediyorum'' dedi.



Takımda farkın ne olduğu yönündeki soruyu ise Motta, ''Ben daha önce bu yönde yaptığım açıklamada teknik ekibi anlatmak istemiştim. Müthiş bir ekip oluşturmuştuk. Takımımız 6 günde 7 maç oynadı. Zihinsel olarak güçlü olduğumuzu gösterdik. Çok iyi oyunculara sahibim. Mental güce sahip olmazsanız üst seviyede oynamak mümkün olmayabilir. Antrenör olarak madalyalardan ziyade işin bu tarafına bakmaya çalışıyorum'' şeklinde cevap verdi.



-Milli oyuncuların görüşleri-



Konuşmaların ardından, olimpiyatlara gitme başarısını sağlayan Bayan Milli Takımı'nın oyuncuları tek tek anons edilerek, salona davet edildi.



Takımın kaptanı Esra Gümüş, geçen hafta bir rüyayı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Esra, hala bunun etkisi altında olduklarını belirterek, şöyle konuştu:



''İlk defa olimpiyatlara katılacağız. Londra bizi bekliyor. Grubumuzda hangi takımların olacağını bekliyoruz. Çok önemli hedeflerimiz var. En iyi takımları devirerek Avrupa kıtasından olimpiyatlara katılacağız. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ama beklentinin yüksek olduğunu biliyoruz. Yaşadığımız sıkıntıları düşünmeden hedefe kilitlendik. Bu uğurda hiçbir şeyden ödün vermedik. Sadece olimpiyatlara katılacağımızı düşündük. En gencinden en tecrübelisine kadar buna yoğunlaştık. Yorgunluk yaşadığımız anlarda 'olimpiyat, olimpiyat' diye birbirimizi motive ettik. Katılacağımızı hissediyorduk.''



Elemelerde başarılı performansıyla dikkati çeken Neslihan Darnel ise herkesin fedakarlık yaparak başarıyı elde ettiklerini ifade etti.



Kendisinin elde edilen başarının ardından ağlamasıyla ilgili soruyu cevaplayan başarılı oyuncu, ''Normalde çok ağlamam. Anne olduktan sonra biraz daha duygusallık oluyor. Bir sporcunun en büyük hayali olimpiyat. Bunu başardıktan sonra hem buna inanamadım, hem de sevindim. Duygulandım ve ağladım. Sonra çoğu kişi ağladı'' diye konuştu.



Bu arada, elemeler sırasında taraftarları coşturan bando grubu da salonda çaldıkları marşlarla etkinliğe renk kattı.