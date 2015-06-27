Filenin Sultanları'ndan altın madalya

BAKÜ



1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) mücadele eden Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı, final maçında Polonya'yı 3-0 yenerek altın madalya kazandı.



Sırbistan'ın, ev sahibi Azerbaycan'ı 3-2 mağlup ettiği bronz madalya karşılaşmasının ardından oynanan kadınlar voleybol finalinde Türkiye ile grup maçında 3-2 yenildiği Polonya karşılaştı.



Azerbaycanlı seyircilerin desteğini de arkasında alan milliler, ilk 6 puanı hanesine yazdırdı ancak setin devamında blokta yaptıkları hatalar yüzünden Polonya farkı bire indirdi (10-9). Kalan bölümde rakibinin yalnızca 2 sayı almasına izin veren ay-yıldızlılar, ilk seti 25-11 kazandı.



"Filenin Sultanları", ilk 24 oyunu (12-12) eşitlikle geçilen 2. setin ikinci teknik molasına 16-13 üstünlükle girdi. Türkiye, Polonya'nın Zaroslinska ile bulduğu sayılara rağmen savunmadaki etkili oyunu sayesinde farkın kapanmasına izin vermedi ve seti 25-19 alarak 2-0 öne geçti.



Bloktaki başarılı performasını devam ettiren ve Polen Uslupehlivan'ın smaçlarıyla peş peşe sayılar kazanan Türkiye, ilk teknik molasını 8-6, ikinci teknik molasını ise 16-9 önde geçtiği 3. seti 25-13, 1 saat 8 dakika süren maçı da 3-0 alarak altın madalyanın sahibi oldu.



Şampiyonluk sonrası takımın yaşadığı sevince Azerbaycanlı seyirciler de eşlik etti.



"Filenin Sultanları"nın podyumun en üst basamağına çıkmasıyla Türkiye, oyunlardaki 6. altın madalyasını kazandı.

