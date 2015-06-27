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Filenin Sultanları'ndan altın madalya

Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı, finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek 1. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı.

Filenin Sultanları'ndan altın madalya

Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı, finalde karşılaştığı Polonya'yı 3-0 yenerek 1. Avrupa Oyunları'nda altın madalya kazandı.

27 Haziran 2015 Cumartesi 18:25
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Filenin Sultanları'ndan altın madalya

BAKÜ

1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) mücadele eden Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı, final maçında Polonya'yı 3-0 yenerek altın madalya kazandı.

Sırbistan'ın, ev sahibi Azerbaycan'ı 3-2 mağlup ettiği bronz madalya karşılaşmasının ardından oynanan kadınlar voleybol finalinde Türkiye ile grup maçında 3-2 yenildiği Polonya karşılaştı.

Azerbaycanlı seyircilerin desteğini de arkasında alan milliler, ilk 6 puanı hanesine yazdırdı ancak setin devamında blokta yaptıkları hatalar yüzünden Polonya farkı bire indirdi (10-9). Kalan bölümde rakibinin yalnızca 2 sayı almasına izin veren ay-yıldızlılar, ilk seti 25-11 kazandı.

"Filenin Sultanları", ilk 24 oyunu (12-12) eşitlikle geçilen 2. setin ikinci teknik molasına 16-13 üstünlükle girdi. Türkiye, Polonya'nın Zaroslinska ile bulduğu sayılara rağmen savunmadaki etkili oyunu sayesinde farkın kapanmasına izin vermedi ve seti 25-19 alarak 2-0 öne geçti.

Bloktaki başarılı performasını devam ettiren ve Polen Uslupehlivan'ın smaçlarıyla peş peşe sayılar kazanan Türkiye, ilk teknik molasını 8-6, ikinci teknik molasını ise 16-9 önde geçtiği 3. seti 25-13, 1 saat 8 dakika süren maçı da 3-0 alarak altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonluk sonrası takımın yaşadığı sevince Azerbaycanlı seyirciler de eşlik etti.

"Filenin Sultanları"nın podyumun en üst basamağına çıkmasıyla Türkiye, oyunlardaki 6. altın madalyasını kazandı.

AA

Son Güncelleme: 28.06.2015 08:14
Anahtar Kelimeler:
önce VatanFilenin SultanlarıAltın MadalyaBakü 2015
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