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''Filenin Sultanları''na yeni sponsor

McDonald's Türkiye, 2012 Londra Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek önemli bir başarıya imza atan A Milli Bayan Voleybol Takımı'nın sponsoru oldu.

''Filenin Sultanları''na yeni sponsor

McDonald's Türkiye, 2012 Londra Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ederek önemli bir başarıya imza atan A Milli Bayan Voleybol Takımı'nın sponsoru oldu.

01 Haziran 2012 Cuma 16:12
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''Filenin Sultanları''na yeni sponsor
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile McDonald's Türkiye arasındaki sponsorluk anlaşması, Point Hotel Barbaros'ta gerçekleştirilen törenle medya önünde imzalandı.

İmza töreninde, TVF Başkanı Erol Ünal Karabıyık, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Dilek Başarır, A Milli Bayan Voleybol Takımı Başantrenörü Marco Aurelio Motta, milli takım teknik heyeti ve milli takım oyuncuları hazır bulundular.
Sponsorluk anlaşmasına imza atan isimlerden TVF Başkanı Erol Ünal Karabıyık, 2012 Londra Olimpiyatları öncesinde önemli bir işbirliğine gittiklerini belirterek, ''McDonald's, 1976 yılından beri olimpiyatlara destek veren bir kuruluş. Türkiye birimi de bayan voleybol takımımıza olimpiyatlarda destek verme kararı aldı. Bizim için önemli ve değerli bir destek'' derken, McDonald's Türkiye Genel Müdürü Dilek Başarır ise, ''Filenin Sultanları''nın tüm Türkiye'nin kurduğu bir hayali gerçeğe dönüştürdüğünü vurgulayarak, ''Biz de onlara destek olacağız ve bu birlikteliğe ayrı bir önem veriyoruz. Onlar Türkiye adına bir ilki gerçekleştirdiler'' ifadelerini kullandı.
McDonald's Türkiye ile TVF arasında imzalanan sponsorluk anlaşması, geleceğe dönük uzun bir işbirliğinin ilk adımları olarak gösterildi.

AA

Son Güncelleme: 01.06.2012 08:13
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Filenin Sultanlarına Yeni Sponsor
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