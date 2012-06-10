Filenin Sultanları üzdü

ANKARA

(A) Milli Bayan Voleybol Takımı, Dünya Grand Prix 1. ayaktaki 3. ve son maçında Küba'ya 3-1 yenildi. Filenin Sultanları, Güney Kore'nin Busan kentindeki Sajik Cimnastik Salonu'nda oynanan ve 89 dakika süren karşılaşmanın ilk setini 25-20 kaybetti. Milli Takım 2. seti 25-21'lik skorla kazandı. 3. seti 25-17, 4. seti de 25-20 kazanan Küba, salondan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Busan'da oynadığı 3 maçtan ikisini kazanan Filenin Sultanları, grubu 2. sırada tamamladı. Milliler, Dünya Grand Prix 2. Kademe maçlarında 15-18 Haziran tarihleri arasında Belgrat'ta Sırbistan, Küba ve Arjantin takımlarıyla karşılaşacak.