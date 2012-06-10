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Filenin Sultanları üzdü

(A) Milli Bayan Voleybol Takımı Güney Kore'nin Busan kentindeki son maçta yenildi.

Filenin Sultanları üzdü

(A) Milli Bayan Voleybol Takımı Güney Kore'nin Busan kentindeki son maçta yenildi.

10 Haziran 2012 Pazar 15:35
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Filenin Sultanları üzdü

ANKARA 

(A) Milli Bayan Voleybol Takımı, Dünya Grand Prix 1. ayaktaki 3. ve son maçında Küba'ya 3-1 yenildi.  Filenin Sultanları, Güney Kore'nin Busan kentindeki Sajik Cimnastik Salonu'nda oynanan ve 89 dakika süren karşılaşmanın ilk setini 25-20 kaybetti. Milli Takım 2. seti 25-21'lik skorla kazandı. 3. seti 25-17, 4. seti de 25-20 kazanan Küba, salondan 3-1 galip ayrılmayı başardı. Busan'da oynadığı 3 maçtan ikisini kazanan Filenin Sultanları, grubu 2. sırada tamamladı.  Milliler, Dünya Grand Prix 2. Kademe maçlarında 15-18 Haziran tarihleri arasında Belgrat'ta Sırbistan, Küba ve Arjantin takımlarıyla karşılaşacak.

AA

Son Güncelleme: 10.06.2012 07:35
Anahtar Kelimeler:
Voleybol
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