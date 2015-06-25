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Filenin Sultanları finalde

1. Avrupa Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı, Azerbaycan'ı 3-2 yenerek finale yükseldi

Filenin Sultanları finalde

1. Avrupa Oyunları'nda mücadele eden Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı, Azerbaycan'ı 3-2 yenerek finale yükseldi

25 Haziran 2015 Perşembe 21:07
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Filenin Sultanları finalde

BAKÜ

1. Avrupa Oyunları'nda (Bakü 2015) mücadele eden Türkiye Kadınlar Voleybol Milli Takımı, Azerbaycan'ı 3-2 yenerek finale yükseldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mehriban Aliyeva'nın da izlediği karşılaşmanın ilk setinin son bölümünde 21-17 öne geçen milliler, avantajlarını korudu ve 25-21'lik skorla seti hanelerine yazdırdı.

İlk 38 oyunu (19-19) eşitlikle biten 2. set, büyük heyecana sahne oldu. Türkiye, 24-20 öne geçen rakibi karşısında 3 kez set puanı çevirdi ancak 4. denemesinde başarılı olan Azerbaycan, 2. seti 25-23 alarak maça denge getirdi (1-1).

"Filenin Sultanları", 3. sette 6-4 geriye düştükten sonra üst üste 7 sayı kazandı (11-6). İkinci teknik molaya 16-12 üstünlükle giren Türkiye, farkın kapanmasına izin vermedi ve 25-19 aldığı setle 2-1 öne geçti.

Ay-yıldızlılar, ikinci teknik molaya 16-14 önde gittiği 4. setin son bölümündeki etkili savunmasıyla 21-18 üstünlük yakaladı. Fakat seyircisinin de desteğiyle peş peşe 4 sayı alan (22-21) Azerbaycan, seti 25-23 kazandı ve durumu 2-2 yaptı. 

Türkiye'nin 3-0 öne geçtiği final setinin 22. oyunu, 11-11 eşitlikle tamamlandı. Art arda 4 puan alan "Filenin Sultanları", seti 15-11, 2 saat 11 dakika süren maçı da 3-2 kazanarak finale yükseldi.

Türkiye, 27 Haziran'daki finalde, grup maçında 3-2 yenildiği Polonya ile karşılaşacak.

AA

Son Güncelleme: 26.06.2015 09:35
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