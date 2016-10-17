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Filede yeni sezon başlıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi, hafta sonu yapılacak ilk hafta maçlarıyla start alacak.

Filede yeni sezon başlıyor

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi, hafta sonu yapılacak ilk hafta maçlarıyla start alacak.

17 Ekim 2016 Pazartesi 11:00
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Filede yeni sezon başlıyor

 Voleybolda, 2016-2017 sezonu, hafta sonu yapılacak maçlarla başlıyor. Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde ilk hafta maçları 22-23 Ekim'de oynanacak.

Vestel Venus Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi, 1. etap, play-off 1. ve 2. etapları ile baraj etabından oluşacak. 1. etapta, bir önceki sezon bayanlar ve erkeklerde, 1. Ligi düşmeden tamamlayan 10 takım ile 2. Ligden 1. Lige çıkan 2 takım olmak üzere 12'şer takım, 2 devreli deplasmanlı lig usulüne göre karşılaşacak.

1. etap müsabakaları sonunda ilk 8 sırayı alan takımlar play-off 1. etabına geçiş yapacak. Bu etapta yarı final, çeyrek final, final ve 3'üncülük maçları oynanacak. İlk 4 belli olduktan sonra diğer 4 takım play-off 2. etabında, 5-8'incilik maçları yapacak.

1. etap sonunda 9, 10, 11 ve 12. sırayı alan takımlar ise 1. etap puanlarıyla baraj etabına taşınacaklar. Bu 4 takım, federasyonca belirlenen illerde 3'er günlük 2 devreli turnuva maçları oynayarak, toplam puanlarına göre sıralanacak ve son iki sırayı alan takımlar, 1. Lige düşecek.

Efeler Ligi'nde ilk hafta maçları 22 Ekim Cumartesi günü yapılırken, Vestel Venus Sultanlar Ligi 23 Ekim Pazar günü 4 maçla start alacak. Manila'da yarın başlayacak Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlardan Eczacıbaşı VitrA, 27 Ekim Perşembe, VakıfBank ise 2 Kasım Çarşamba günü ilk hafta maçlarını oynayacak.

Voleybolda 2015-2016 sezonu bayanlarda VakıfBank, erkeklerde ise Halkbank'ın şampiyonluğula tamamlanmıştı.

Liglerde ilk haftanın programı şöyle:

Efeler Ligi 

22 Ekim Cumartesi:

13.00 Maliye Milli Piyango-Fenerbahçe

14.30 Tokat Belediye Plevne-İnegöl Belediyespor

15.00 Ziraat Bankası-Arkas Spor

16.00 Afyon Belediyespor-Şanlıurfa Memleket Spor

17.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş

17.00 Halkbank-Galatasaray HDI Sigorta  

Vestel Venus Sultanlar Ligi

23 Ekim Pazar:

14.00 Halkbank-Manisa Seramiksan

15.00 Trabzon İdmanocağı-Beşiktaş

17.00 Fenerbahçe-Sarıyer Belediyespor

17.00 Çanakkale Belediyespor-Nilüfer Belediyespor

27 Ekim Perşembe:

17.30 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA

2 Kasım Çarşamba:

17.30 VakıfBank-Galatasaray 

AA

Son Güncelleme: 17.10.2016 11:00
Anahtar Kelimeler:
VoleybolVestel Venus Sultanlar LigiEfeler Ligi
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