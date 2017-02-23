Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
89056
ALTIN
142.852
DOLAR
3.5615
STERLIN
4.4560
EURO
3.7664
Japon mutfağı beyaz perdeye yansıyacak
Japon mutfağı beyaz perdeye yansıyacak
NASA, Dünya'ya benzeyen 7 yeni gezegen keşfetti
NASA, Dünya'ya benzeyen 7 yeni...
Bu hafta 1'i yerli 5 film vizyona girecek
Bu hafta 1'i yerli 5...
Mevsimsel geçişlerde boğaz ağrıları artıyor
Mevsimsel geçişlerde boğaz ağrıları artıyor
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

Filede Türk hakemlere görev

Lüksemburg'da yapılan Avrupa Voleybol Konfederasyonu Hakem Kurulu Toplantısı'nda, Türk hakemlere görevler verildi.

Filede Türk hakemlere görev

Lüksemburg'da yapılan Avrupa Voleybol Konfederasyonu Hakem Kurulu Toplantısı'nda, Türk hakemlere görevler verildi.

23 Şubat 2017 Perşembe 18:04
7 Okunma
Filede Türk hakemlere görev

ANKARA

Türk voleybol hakemlerine, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından görevler verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da gerçekleştirilen CEV Hakem Kurulu Toplantısı'na, TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı ve CEV Hakem Kurulu Üyesi Aziz Yener katıldı.

Genç hakemlere yönelik yapılacak eğitimler ve hakem klasmanlarının yeniden belirlendiği toplantıda, uluslararası hakemlerden Erdal Akıncı, Nurper Özbar ve Onur Hoşnut, en üst seviye müsabakalarını yönetme hakkını elde etti. Erdal Akıncı ve Nurper Özbar, CEV 1. Grubu ile Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) B2 Grubu'nda, Onur Hoşnut ise CEV 1. Grubu ve FIVB C Grubu'nda yer aldı.

Uluslararası hakemlerden Ozan Çağı Sarıkaya'nın görev aldığı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, bu yıl için Sadettin Deneri'ye, 2018'de Burhan İlhan'a hakemlik görevi verildi. Ayrıca, 2015'te Ankara'da açılan uluslararası aday hakem kursunda başarılı olan Yavuz Akdemir, Erol Akbulut ve Ramazan Çevik, aday hakemlik süreçlerini tamamlayarak, uluslararası hakem olmaya hak kazandı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
FileHakemTürkGörev
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe'ye İspanyol rakip
Fenerbahçe'ye İspanyol rakip
Türkiye 22. Balkan Salon Şampiyonası'na 35 atletle katılacak
Türkiye 22. Balkan Salon Şampiyonası'na 35 atletle katılacak
Türk takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu
Türk takımlarının FIBA Şampiyonlar Ligi'nde rakipleri belli oldu
Trabzonspor taraftarı, Medical Park Arena'yı sevdi
Trabzonspor taraftarı, Medical Park Arena'yı sevdi
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
Emre Belözoğlu: "Türkiye'de şampiyonluk kolay değil"
Emre Belözoğlu: "Türkiye'de şampiyonluk kolay değil"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ