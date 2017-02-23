Filede Türk hakemlere görev

ANKARA

Türk voleybol hakemlerine, Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından görevler verildi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan (TVF) yapılan açıklamaya göre, Lüksemburg'da gerçekleştirilen CEV Hakem Kurulu Toplantısı'na, TVF Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı ve CEV Hakem Kurulu Üyesi Aziz Yener katıldı.

Genç hakemlere yönelik yapılacak eğitimler ve hakem klasmanlarının yeniden belirlendiği toplantıda, uluslararası hakemlerden Erdal Akıncı, Nurper Özbar ve Onur Hoşnut, en üst seviye müsabakalarını yönetme hakkını elde etti. Erdal Akıncı ve Nurper Özbar, CEV 1. Grubu ile Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) B2 Grubu'nda, Onur Hoşnut ise CEV 1. Grubu ve FIVB C Grubu'nda yer aldı.

Uluslararası hakemlerden Ozan Çağı Sarıkaya'nın görev aldığı Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde, bu yıl için Sadettin Deneri'ye, 2018'de Burhan İlhan'a hakemlik görevi verildi. Ayrıca, 2015'te Ankara'da açılan uluslararası aday hakem kursunda başarılı olan Yavuz Akdemir, Erol Akbulut ve Ramazan Çevik, aday hakemlik süreçlerini tamamlayarak, uluslararası hakem olmaya hak kazandı.