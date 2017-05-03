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Filede şampiyon Fenerbahçe

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe, seriyi de 3-0 kazanarak, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.

Filede şampiyon Fenerbahçe

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off finalinin üçüncü maçında Galatasaray'ı 3-0 yenen Fenerbahçe, seriyi de 3-0 kazanarak, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu.

03 Mayıs 2017 Çarşamba 10:31
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Filede şampiyon Fenerbahçe

İSTANBUL

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde Galatasaray'a 3-0 üstünlük sağlayan Fenerbahçe, 2016-2017 sezonunun şampiyonu oldu. 

Ligde normal sezonu 19 galibiyet ve 3 mağlubiyetle ikinci sırada bitiren sarı-lacivertli takım, play-off çeyrek final serisinde sezonu 7. tamamlayan Halkbank ile eşleşti.

Çeyrek finalde Halkbank ile oynadığı iki müsabakadan da galip ayrılan sarı-lacivertli takım, yarı finalde Eczacıbaşı VitrA'nın rakibi oldu.

Rakibi ile oynadığı ilk maçı 3-0 kaybeden Fenerbahçe, rövanş maçını ise 3-1 kazandı ve seriyi altın sete taşıdı. Altın sette Eczacıbaşı VitrA'ya 16-14 üstünlük sağlayan sarı-lacivertli ekip, adını finale yazdırdı.

Finalde de Galatasaray ile oynadığı 3 karşılaşmadan da galip ayrılan Fenerbahçe, seriyi 3-0 kazandı ve şampiyonluk kupasına uzandı.

Finalde Galatasaray'a set vermedi

Fenerbahçe, play-off final serisinde Galatasaray'a set vermeden şampiyonluğa ulaştı.

Sarı-lacivertli takım, rakibi ile oynadığı 3 karşılaşmadan da 3-0'lık skorlarla galip ayrıldı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile normal sezonda oynadığı iki maçı da 3-1'lik skorlarla kazanmıştı.

5. kez şampiyon oldu

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı play-off finalini kazanarak, ligde 5. kez şampiyonluk kupasını müzesine götürdü.

Sarı-lacivertli takım, daha önce 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 ve 2014-2015 sezonlarında ipi göğüslemişti.

Final oynayan Galatasaray'ın ise ligde şampiyonluğu bulunmuyor.

Galatasaraylı taraftarlar, yönetimi istifaya çağırdı

Karşılaşmayı izleyen Galatasaraylı taraftarlar, sarı-kırmızılı kulübün yönetimini istifaya çağırdı.

Galatasaraylı voleybolculara sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, kulüp başkanı Dursun Özbek aleyhine de tezahürat yaptı.

Bakan Kılıç'tan Fenerbahçe'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kılıç, yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi play-off final serisinde karşılaştığı Galatasaray’a 3-0 üstünlük sağlayarak 2016 - 2017 sezonunun şampiyonu olan Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'nı kutluyorum. 5. kez şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe'de elde edilen başarıda emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yöneticileri ve sarı-lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Final serisinde mücadele eden Galatasaray Kadın Voleybol Takımı'nı da performansından dolayı kutluyorum." 

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FileFenerbahçeŞampiyon
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