Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Filede "Avrupa" heyecanı başlıyor

Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 6-14 Eylül tarihlerinde Almanya ile İsviçre'nin ortak organizasyonunda düzenlenecek.

Filede "Avrupa" heyecanı başlıyor

Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 6-14 Eylül tarihlerinde Almanya ile İsviçre'nin ortak organizasyonunda düzenlenecek.

04 Eylül 2013 Çarşamba 15:57
948 Okunma
Filede

ANKARA - Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 6-14 Eylül tarihlerinde Almanya ile İsviçre'nin ortak organizasyonunda düzenlenecek.

Almanya'da Başkent Berlin'in yanı sıra Halle, Schwerin ve Dresden, İsviçre'de ise Zürih'in evsahipliği yapacağı şampiyonada 16 ülke, 4'erli 4 ayrı grupta mücadele edecek. Gruplarda yapılacak 3'er maçın ardından ilk sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Grup 2 ve 3'üncüleri ise çeyrek finale kalabilmek için play-off maçı oynayacak. Grup sonuncuları, şampiyonadan elenerek gruplarda aldıkları puanlara göre 13, 14, 15 ve 16. olarak sıralanacak.

Play-off'ta çapraz eşleşen takımlar tek maç yapacak ve galipler çeyrek finale çıkarken, mağlup olanlar elenerek, puanlarına göre 9, 10, 11 ve 12. takımları oluşturacak. Aynı şekilde çeyrek final maçını kazanan takımlar yarı finale yükselecek, kaybedenler ise 5, 6, 7 ve 8'liği paylaşacak.

Grup maçlarının 6-8 Eylül'de yapılacağı şampiyonada, play-off'lar 10 Eylül, çeyrek finaller 11 Eylül,  yarı finaller 13 Eylül, finaller ise 14 Eylül'de oynanacak.

Türkiye, A Grubu'nda sırasıyla Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaşacak. A Grubu maçları, Halle kentindeki Gerry Webber Stadı'nda yapılacak. A Milli Takım, play-off ve çeyrek final maçlarını Halle kentinde, yarı final ve final maçlarını ise başkent Berlin'de yapacak.

Türkiye'nin iki madalyası bulunuyor

A Milli Bayan Voleybol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'nda biri gümüş diğeri bronz olmak üzere iki madalyası bulunuyor.

Milli Takım kadrosu:

Neslihan Demir, Güldeniz Önal Paşaoğlu, Gizem Karadayı, Ergül Avcı, Polen Uslupehlivan, Seda Tokatlıoğlu, Bahar Toksoy, Özge Kırdar Çemberci, Gözde Sonsırma, Naz Aydemir, Büşra Cansu, Dilara Bağcı, Aslı Kalaç, Birgül Güler

Türkiye'nin A Grubu'ndaki maç programı:

6 Eylül Cuma 21.00 Hollanda - Türkiye

7 Eylül Cumartesi 21.00 İspanya - Türkiye

8 Eylül Pazar 19.00 Türkiye - Almanya

AA

Son Güncelleme: 04.09.2013 15:57
Anahtar Kelimeler:
Voleybol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Nagatomo'dan Fatih Terim'e övgü
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Son 12 sezonun en golcü takımı Galatasaray
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Trabzonspor ile Akhisarspor 12. randevuda
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Fenerbahçe, Evkur Yeni Malatyaspor maçına hazır
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Dünyanın her yerinde Beşiktaş biliniyor
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Antalyaspor, Göztepe maçına hazır
Haftanın MVP'si Causeur
Haftanın MVP'si Causeur

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ