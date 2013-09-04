ANKARA - Bayanlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 6-14 Eylül tarihlerinde Almanya ile İsviçre'nin ortak organizasyonunda düzenlenecek.



Almanya'da Başkent Berlin'in yanı sıra Halle, Schwerin ve Dresden, İsviçre'de ise Zürih'in evsahipliği yapacağı şampiyonada 16 ülke, 4'erli 4 ayrı grupta mücadele edecek. Gruplarda yapılacak 3'er maçın ardından ilk sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Grup 2 ve 3'üncüleri ise çeyrek finale kalabilmek için play-off maçı oynayacak. Grup sonuncuları, şampiyonadan elenerek gruplarda aldıkları puanlara göre 13, 14, 15 ve 16. olarak sıralanacak.



Play-off'ta çapraz eşleşen takımlar tek maç yapacak ve galipler çeyrek finale çıkarken, mağlup olanlar elenerek, puanlarına göre 9, 10, 11 ve 12. takımları oluşturacak. Aynı şekilde çeyrek final maçını kazanan takımlar yarı finale yükselecek, kaybedenler ise 5, 6, 7 ve 8'liği paylaşacak.



Grup maçlarının 6-8 Eylül'de yapılacağı şampiyonada, play-off'lar 10 Eylül, çeyrek finaller 11 Eylül, yarı finaller 13 Eylül, finaller ise 14 Eylül'de oynanacak.



Türkiye, A Grubu'nda sırasıyla Hollanda, İspanya ve Almanya ile karşılaşacak. A Grubu maçları, Halle kentindeki Gerry Webber Stadı'nda yapılacak. A Milli Takım, play-off ve çeyrek final maçlarını Halle kentinde, yarı final ve final maçlarını ise başkent Berlin'de yapacak.



Türkiye'nin iki madalyası bulunuyor



A Milli Bayan Voleybol Takımı'nın, Avrupa Şampiyonası'nda biri gümüş diğeri bronz olmak üzere iki madalyası bulunuyor.



Milli Takım kadrosu:



Neslihan Demir, Güldeniz Önal Paşaoğlu, Gizem Karadayı, Ergül Avcı, Polen Uslupehlivan, Seda Tokatlıoğlu, Bahar Toksoy, Özge Kırdar Çemberci, Gözde Sonsırma, Naz Aydemir, Büşra Cansu, Dilara Bağcı, Aslı Kalaç, Birgül Güler



Türkiye'nin A Grubu'ndaki maç programı:



6 Eylül Cuma 21.00 Hollanda - Türkiye



7 Eylül Cumartesi 21.00 İspanya - Türkiye



8 Eylül Pazar 19.00 Türkiye - Almanya



