Filede Avrupa'da Türk derbisi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.
Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğindeki ilk maçı 3-2 kazanarak avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibini yenmesi durumunda Dörtlü Final'e adını yazdıracak.
Dörtlü Final hedefiyle yola çıkan Eczacıbaşı VitrA da Fenerbahçe karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetlerle tur atlayacak. Karşılaşma Eczacıbaşı VitrA'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona ererse Dörtlü Final'e kalan takımı 15 sayı üzerinden oynanacak altın set belirleyecek.
AA