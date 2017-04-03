Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88947
ALTIN
145.599
DOLAR
3.6327
STERLIN
4.5553
EURO
3.8772
Petkim'den RES açıklaması
Petkim'den RES açıklaması
İskoçya'da şampiyon Celtic
İskoçya'da şampiyon Celtic
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti
Kiradan dönüp beklentilerin altında kaldılar
Kiradan dönüp beklentilerin altında kaldılar
'Fenerbahçe'den çok daha iyi futbol oynadık'
'Fenerbahçe'den çok daha iyi futbol...

Filede Avrupa'da Türk derbisi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek.

Filede Avrupa'da Türk derbisi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe, Eczacıbaşı VitrA'yı konuk edecek.

03 Nisan 2017 Pazartesi 10:17
8 Okunma
Filede Avrupa'da Türk derbisi

Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi 6'lı play-off turu rövanşında yarın Fenerbahçe ile Eczacıbaşı VitrA karşı karşıya gelecek. 

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapılacak derbi, saat 19.00'da başlayacak.

Eczacıbaşı VitrA'nın ev sahipliğindeki ilk maçı 3-2 kazanarak avantaj yakalayan Fenerbahçe, rakibini yenmesi durumunda Dörtlü Final'e adını yazdıracak.

Dörtlü Final hedefiyle yola çıkan Eczacıbaşı VitrA da Fenerbahçe karşısında 3-0 veya 3-1'lik galibiyetlerle tur atlayacak. Karşılaşma Eczacıbaşı VitrA'nın 3-2'lik üstünlüğüyle sona ererse Dörtlü Final'e kalan takımı 15 sayı üzerinden oynanacak altın set belirleyecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
CEV Şampiyonlar LigiFenerbahçeEczacıbaşı VitrAVoleybol Kadınlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskoçya'da şampiyon Celtic
İskoçya'da şampiyon Celtic
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti
Gaziantepspor, Osmanlıspor'u mağlup etti
OSMANLISPOR'DA MORALLER BOZUK
OSMANLISPOR'DA MORALLER BOZUK
KARADENİZ DERBİSİ TRABZONSPOR'UN
KARADENİZ DERBİSİ TRABZONSPOR'UN
Kiradan dönüp beklentilerin altında kaldılar
Kiradan dönüp beklentilerin altında kaldılar
'Fenerbahçe'den çok daha iyi futbol oynadık'
'Fenerbahçe'den çok daha iyi futbol oynadık'

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ