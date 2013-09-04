Fikret Orman'dan Fernandes açıklaması

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, futbolcuları Fernandes'in Beşiktaş'tan, Beşiktaş'ın da bu oyuncudan vazgeçmeyeceğini söyledi.



İnegöl Beşiktaşlılar Derneği'nin açılışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Orman, Fenerbahçe'nin Fernandes ile ilgilendiği yönünde basında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.



Fernandes'in Beşiktaş'tan ayrılma niyetinin olmadığını belirten Orman, "Beşiktaş, iyi gitmeye başladığı sürece her dakika bir şey çıkartmaya çalışıyorlar. Fernandes'in Beşiktaş'tan ayrılmaya niyeti yok, Beşiktaş’ın da Fernandes’i bırakmaya niyeti yok. Fenerbahçe dost camiamız, onların da böyle bir talepleri yok. Yalan, düzenle her zamanki gibi ortaya bir şeyler atıyorlar" diye konuştu.



Başkan Orman, Manchester United Kulübü'nde forma giyen Alexander Büttner'in transferi konusunda ise şunları kaydetti:



"Henüz neticelenmedi. UEFA'ya gidemememizden dolayı yaklaşık 10 milyon avroluk bütçe kaybımız var. Beşiktaş, bu sene bizim açımızdan çok fazla derecede transfere para harcadı ve bütçesini biraz aştı. Onun için mantıklı gitmek zorundayız. Mantıksız gitmelerle transfer çılgınlığıyla geldiğimiz nokta, herkes tarafından aşikar. Onun için biraz mantıklı gidiyoruz. Elimizden geldiği doğrultuda bir şeyler yapmak istiyoruz ama neticelenmediği sürece açıklama yapmanın manası yok."



Beşiktaş'ın formasının sırt kısmına reklam alınacağını da belirten Orman, bu konudaki detayların daha sonra açıklanacağını söyledi.





AA