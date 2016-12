Beşiktaş

Kulübü Başkanı Fikret Orman, yarın

Fenerbahçe

ile oynayacakları derbi maçla ilgili ''Her iki takım da

derbide kazanmak istiyor

ama sonuçta sahada oyuncular oynayacak ve skoru belirleyecek.'' dedi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir alışveriş merkezindeki Kartal Yuvası mağazasının açılışına katılan Orman, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini iki takım taraftarının bir arada izleyeceğinin belirtilmesi üzerine Fikret Orman, ''Övünmek gibi olmasın ama bu işin Türkiye'ye geri dönmesine en büyük desteği biz verdik. Trabzonspor bizim stadımıza geldi, biz de şimdi Fenerbahçe'ye gideceğiz. Bu durumdan dolayı taraftarlarımız da mutlu olacak.'' diye konuştu.

Her iki takımın da derbiyi kazanmak istediğini dile getiren Orman, ''Her iki takım da derbide kazanmak istiyor ama sonuçta sahada oyuncular oynayacak ve skoru belirleyecek. Her maçtan önce söylerim, güzel, insanlara keyif veren ve özellikle de oyuncuların sonu belirleyeceği bir maç olsun. Maçın hakemi de tecrübeli bir hakem. Tesir altında kalmayacağını umuyorum.'' ifadelerini kullandı.

Hakemlerin Beşiktaş'ın yanında olduğu şeklindeki iddialarla ilgili bir soru üzerine Orman, ''Beşiktaş ne zaman yukarıya çıksa, bir şekilde aşağıya çekilmeye çalışılıyor.'' dedi.

Derbinin skoru ile ilgili tahminin sorulması üzerine Orman, Beşiktaş'ın başkanı olduğunu ve skor hakkında yorum yaparak tahminde bulunmasının yanlış olacağını ve kazanmak için sahaya çıkacaklarını söyledi.

Brezilyalı futbolcu Dudu'nun Beşiktaş'a transfer olacağı yönünde çıkan haberler hakkındaki soruyu da yanıtlayan Orman, ''Ben de basından izliyorum böyle bir söylenti var.'' değerlendirmesinde bulundu.

Bu arada taraftarlar açılışta Orman'a büyük ilgi gösterdi. Mağazanın kurdelesini kesen Orman, daha sonra alışveriş merkezindeki engellilerin açtığı bir standı gezdi. Fikret Orman, program sonunda taraftarlarla fotoğraf çektirdi.

AA