Fikret Orman: Spor kamuoyundan özür diliyorum

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, Vodafone Arena'daki sponsorluk anlaşması toplantısında, derbi maçla ilgili yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm. Üzüntüm maçın skoruyla alakalı değil. Bugünkü fotoğraflara, konuşulanlara baktığımda futbol konuşulmuyor, güzel tarafları konuşulmuyor. Kötü tarafları ortaya çıktı. Tartışmalar da öyle..." dedi.

"Kamuoyundan özür diliyorum"

Beşiktaş açısından büyük üzüntü duyduğunu tekrarlayan Fikret Orman, "Yaptığımız hata varsa tüm spor kamuoyundan özür diliyorum. Futbolun güzellik ve mutluluk veren bir şey olması için uğraşmamız gerektiğini düşünüyorum. Özellikle seçilmiş, pırlanta gibi çocukların; bu kadar işine aşık, Türkiye'nin simgesi olmuş bir hocanın; işine önem veren yönetimin bu fotoğrafların içinde olmasından üzüntülüyüm. Bizim açımızdan pazar günü bitti. Bende de hata var, polemiğe girmemem lazımdı." ifadelerini kullandı.