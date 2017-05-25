Fikret Orman, Seba'dan sonra ilk peşinde

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı takımın Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantepspor'u yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi halinde kulübün efsane başkanı Süleyman Seba'dan sonra bir ilki gerçekleştirecek.

Ligde lider durumda bulunan siyah-beyazlı ekip, 33. haftada Gaziantepspor'u yenmesi veya ikinci Medipol Başakşehir'in Adanaspor'a mağlup olması halinde sezonun bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

Beşiktaş mutlu sona ulaşırsa Fikret Orman, Süleyman Seba'nın ardından üst üste şampiyonluk yaşayan başkan olarak kulüp tarihine geçecek.

Seba ile üst üste 3 şampiyonluk

Beşiktaş, tarihinde en çok şampiyonluğu Süleyman Seba döneminde kazanırken, üst üste en çok kupayı kazanma başarısını da yine efsane başkanla gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı takım, Seba döneminde 5 kez şampiyonluk kazanırken bunların 3'ünü üst üste elde etti.

Orman ile ikinci kez

Kulübün mevcut başkanı Fikret Orman, bir tam sezon dikkate alındığında Süleyman Seba'dan sonra bir ilki gerçekleştirmek için Gaziantepspor maçını bekleyecek.

Beşiktaş, 28 Mayıs Pazar günü oynanacak maçta şampiyonluğunu ilan ederse Orman yönetiminde üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşacak.