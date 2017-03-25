Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 10°
Sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
90383
ALTIN
144.461
DOLAR
3.6117
STERLIN
4.5055
EURO
3.9021
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını tamamladı
Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını...
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden edebilir'
'Robotlar İngilizlerin yüzde 30'unu işinden...
'Somali'de 343 kişi hayatını kaybetti'
'Somali'de 343 kişi hayatını kaybetti'

Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını tamamladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, görevindeki 5. yılını tamamladı.

Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını tamamladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, görevindeki 5. yılını tamamladı.

25 Mart 2017 Cumartesi 12:54
13 Okunma
Fikret Orman, Beşiktaş'ta 5. yılını tamamladı

İSTANBUL  - Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmasıyla göreve talip olan Orman, siyah-beyazlı kulübün başkanlığına ilk kez 25 Mart 2012'de seçildi.

Beşiktaş, Orman yönetiminde sportif başarının yanı sıra tesisleşme konusunda da önemli atılımlar yaptı. 

Kriz döneminde görev aldı

Fikret Orman, göreve geldiği ilk dönemde kulübün biriken sorunlarını çözmeye çalıştı.

Orman, koltuğu devraldığı dönemde kulübün UEFA'dan aldığı Avrupa kupalarından men cezalarıyla da uğraşmak zorunda kaldı. 

"Feda" sezonuyla başladı 

Fikret Orman, başkanlıktaki ilk döneminde "Feda" sezonuyla camiada kenetlenmeyi sağlayıp kulübü ayağa kaldırma çalışmaları yaptı.

Eski başkan Yıldırım Demirören'in Türkiye Futbol Federasyonu başkanı olmasının ardından 2011-2012 sezonun son haftalarında başkan seçilen Orman, icraata başladığı ilk sezonu 2012-2013'te UEFA'nın Finansal Fair Play yaptırımıyla karşılaştı. Siyah-beyazlı futbol takımı, o sezon mali sıkıntıdan dolayı Avrupa kupalarına alınmadı.

İlk sezonda teknik direktör sorunun çözen ve takımın iskeletini oluşturmaya çalışan Fikret Orman, ikinci sezonunda da UEFA'dan gelen başka bir cezayla sarsıldı. UEFA'nın 2010-2011 sezonunda futbolda şike iddiasıyla ilgili Beşiktaş'ı bir kez daha Avrupa kupalarından men etti.

Bir şampiyonluk yaşadı

Kulüp başkanlığının ilk dönemlerinde yönetim kuruluyla, biriken sorunları çözmeye çalışan Orman, son dönemde özellikle futbolda takımının zirveye oynamasının keyfini yaşadı.

Beşiktaş, Fikret Orman'ın gerçek anlamda icraata başladığı 2012-2013 sezonunu 3. sırada tamamladı. 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında da üçüncü olan siyah-beyazlı takım, geçen sezon ise şampiyonluğa ulaştı.

Vodafone Arena hizmete girdi

Fikret Orman, kulüp için en önemli projelerden biri olan Vodafone Arena'nın yapımını ve hizmete girmesini sağlayan başkan oldu.

BJK İnönü Stadı'nı yıktıran Orman, uzun bir çalışmanın ardından 11 Nisan 2016'da Süper Lig'de Bursaspor ile oynanan maçta siyah-beyazlıların yeni evi Vodafone Arena'nın hizmete girmesini sağladı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Fikret OrmanGörevde 5. YılÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
TFF, Antalyalı sporseverlere teşekkür etti
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
UEFA'dan Aboubakar'a 3 maç ceza
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
Trabzonspor-Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı
MotoGP'de sezon başlıyor
MotoGP'de sezon başlıyor
Futbolculara 'ağrı kesici' uyarısı
Futbolculara 'ağrı kesici' uyarısı
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5. hafta heyecanı
Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde 5. hafta heyecanı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ