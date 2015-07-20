FIFA'da başkanlık seçimi 2016'da

20 Temmuz 2015 Pazartesi 15:56
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İSTANBUL - FIFA
'dan yapılan açıklamada, icra kurulu toplantısında alınan karar gereği, mevcut başkan Sepp Blatter'in istifa edeceğini duyurmasının ardından düzenlenmesi beklenen olağanüstü seçimli kongrenin, gelecek yıl 26 Şubat'ta İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirileceği bildirildi.
Üst düzey yöneticilerin gözaltına alındığı operasyonun ardından, 29 Mayıs'ta düzenlenen kongrede Blatter, 5. kez başkanlığa seçilmiş ve bu durum uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Bu gelişmeler sonrasında Blatter, seçildikten 4 gün sonra istifa edeceğini duyurmuştu.
AA
Son Güncelleme: 20.07.2015 14:54