FIFA'da başkanlık seçimi 2016'da

Üst düzey yöneticilerin gözaltına alındığı operasyonun ardından, 29 Mayıs'ta düzenlenen kongrede Blatter, 5. kez başkanlığa seçilmiş ve bu durum uluslararası kamuoyunda tepkiyle karşılanmıştı. Bu gelişmeler sonrasında Blatter, seçildikten 4 gün sonra istifa edeceğini duyurmuştu.