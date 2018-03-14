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FIFA: Yunan futbolu uçurumun kenarına geldi

FIFA'nın Yunanistan için kurduğu komitenin başkanı Hubel, Yunan takımlarının uluslararası turnuvalardan çekilme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, "Yunan futbolu uçurumun kenarına geldi." dedi.

FIFA: Yunan futbolu uçurumun kenarına geldi

FIFA'nın Yunanistan için kurduğu komitenin başkanı Hubel, Yunan takımlarının uluslararası turnuvalardan çekilme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, "Yunan futbolu uçurumun kenarına geldi." dedi.

14 Mart 2018 Çarşamba 17:01
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FIFA: Yunan futbolu uçurumun kenarına geldi

FIFA'nın Yunanistan için kurduğu komitenin başkanı Herbert Hubel, FIFA'nın Yunanistan gözlem komitesi ve üst düzey Yunan spor yetkilileri arasında gerçekleştirilen görüşmeler sonrası basın toplantısı düzenledi.

Yunanistan'da yaşanan şiddet olaylarının ardından tavsiyelerde bulunmak üzere Atina'ya geldiklerini anlatan Hubel, "Silahların ortaya çıktığı bir stada nasıl çocuklarımızı getireceğiz? Stat dışında da yaşanan tehdit ve şantaj olaylarının farkındayız. Bunlar kabul edilemez." diye konuştu.

Hubel, Yunanistan Süper Ligi'nin hükümet tarafından güvenlik gerekçesiyle durdurulmak zorunda kaldığını ve tüm seçeneklerin masada bulunduğuna dikkati çekerek, "(Uluslararası turnuvalarda) 'Grexit' artık o kadar uzak bir ihtimal değil. Yunan futbolu uçurumun kenarına geldi." ifadelerini kullandı.

Tarafların bir araya gelerek bir çözüme ulaşması gerektiği çağrısında bulunan Hubel, "Durumun gerçekten ciddi olduğunu belirtmek istiyorum. Ligin yeniden başlaması için şiddetin kesinlikle sona ermesi gerekli." değerlendirmesinde bulundu.

PAOK Başkanı Ivan Savvidis'in, takımının ligin 25. haftasında 0-0 devam eden mücadelenin uzatma dakikalarında Selanik ekibinin attığı golün ofsayt gerekçesiyle sayılmamasının ardından 4 koruması eşliğinde ve belindeki silahla sahaya girmesi tartışmalara neden olmuştu.

Yunan hükümeti, maçın ardından ülkedeki en üst düzey futbol organizasyonu olan Yunanistan Süper Ligi'ni durdurma kararı almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FIFA
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