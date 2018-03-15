FIFA, Pakistan'ı yeniden üyeliğe aldı

ANKARA

FIFA, üyeliğini askıya aldığı Pakistan Futbol Federasyonunun (PFF) cezasını kaldırdı.

FIFA'dan yapılan açıklamada, yönetimine dışarıdan müdahale edildiği gerekçesiyle 10 Ekim 2017'de üyeliği askıya alınan PFF'nin, 1 Mart'ta yönetimi devraldığı bilgisi verildi. Bu gelişme sonrası yeniden üyeliğe kabul edilen PFF'nin, FIFA tarafından yakından izleneceği belirtildi.

PFF başkanlığına 2015 yılında seçilen Faisal Saleh Hayat, yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevi askıya alınmış ve yerine mahkeme tarafından belirlenen bir idareci görevlendirilmişti.